Rhea Chakraborty partage un message cryptique, dit « qui savait que j’apprendrais à voler »

La dernière année a été difficile pour l’actrice de Bollywood Rhea Chakraborty. De la perte de son petit-ami, Sushant Singh Rajout à sa mort, Rhea a fait l’objet de controverses. Dans sa dernière histoire Instagram, Rhea a écrit une note énigmatique parlant de « faire face à une tempête » et de la façon dont elle a « appris à voler ».

S’adressant à la plate-forme de médias sociaux, Rhea a écrit: « Et juste comme ça… Elle a résisté à la tempête, car en effet, il fait toujours plus sombre avant l’aube… »

Dans une autre histoire, Rhea a partagé une photo de la sienne de ses jours de bébé et a écrit: « Je pensais que maman m’apprenait à marcher qui savait que j’apprendrais à voler. »

À l’occasion de la fête des pères le 21 juin, Rhea a partagé une photo de retour avec son père et s’est excusée pour les moments difficiles qu’ils ont vécus. Elle a écrit : « Bonne fête des pères à mon papa ! Tu es ma résilience, tu es mon inspiration. Je suis désolé que les temps aient été durs, mais je suis si fier d’être ta petite fille Mon papa le plus fort ! Je t’aime papa Mishti #faujikibeti.

L’acteur, qui n’a pas été très actif sur les réseaux sociaux depuis la mort de SSR, a récemment écrit un déchirant à l’occasion de son anniversaire de mort. Dans le post, elle raconte qu’elle n’arrive toujours pas à croire que son « Putput » n’est plus avec elle. Appelant Sushant son meilleur ami, son homme et son amour, Rhea devient émue et dit « il n’y a pas de vie sans toi ».

Sur le plan du travail, Rhea est prête à faire son retour avec la vedette d’Amitabh Bachchan, « Chehre », qui comprend également Emraan Hashmi, Annu Kapoor, Krystle D’Souza dans des rôles clés.