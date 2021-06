New Delhi: L’actrice de Bollywood Rhea Chakraborty, qui revient lentement à une vie normale après la mort de l’acteur Sushant Singh Rajput, s’est tournée vers ses réseaux sociaux et a laissé tomber un message cryptique sur son histoire Instagram. Rhea est sortie avec SSR et s’est retrouvée au centre d’accusations liées à la mort de l’acteur décédé.

Sur son histoire IG, elle a partagé une note indiquant: « Et juste comme ça … Elle a résisté à la tempête, car en effet, il fait toujours plus sombre avant l’aube … » Parallèlement à cela, elle a également partagé une photo d’elle des tout-petits. avec une note : « Je pensais que maman m’apprenait à marcher, qui savait que j’apprendrais à voler… »

Rhea s’est retrouvée au milieu d’une polémique après la SSR a été retrouvé mort dans sa résidence de Bandra le 14 juin 2020. Bientôt, l’enquête a ouvert une boîte de vers, frappant durement le sombre ventre de la drogue, du favoritisme et du népotisme dans l’industrie cinématographique.

Rhea Chakraborty, son frère Showik et quelques autres ont été arrêtés par le Bureau de contrôle des stupéfiants dans l’affaire de possession de drogue liée à la mort de Sushant Singh Rajput.

Le cas de la mort de l’acteur de Bollywood est actuellement examiné par trois agences de premier plan du pays – le Central Bureau of Investigation (CBI), le Narcotics Control Bureau (NCB) et la Enforcement Directorate (ED) respectivement sous divers angles possibles.

Sur le plan du travail, Rhea sera ensuite vue dans Amitabh Bachchan et Emraan Hashmi, le thriller policier Chehre. L’actrice était pourtant absente de l’affiche du film et avait une présence éphémère dans sa bande-annonce.