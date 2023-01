Rhea Chakraborty partage des photos INVISIBLES avec Sushant Singh Rajput à l’occasion de son anniversaire de naissance

À l’occasion du 37e anniversaire de naissance du défunt acteur Sushant Singh Rajput, Rhea Chakraborty s’est rendue sur Instagram et a déposé des photos inédites avec lui. Elle a laissé tomber deux adorables photos avec SSR et s’est souvenue de lui,

Sur la première photo, on peut voir Sushant prendre un selfie. Partageant les photos, Rhea a laissé tomber l’emoji infini. Sussane Khan a réagi au message et a écrit: “Love u Ray .. la force de l’univers est avec vous.” Alors que l’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit: “Tu as soutenu ton amour même quand le monde entier était contre toi… l’amour est.”





Le deuxième a dit: “Rhéa est la plus forte.” La troisième personne a commenté: “Je me souviendrai toujours de lui, c’est un acteur très attrayant”. Le quatrième a dit: “Restez fort.”

Pendant ce temps, la sœur de Sushant, Shweta, a écrit une note pour lui, elle a écrit: “Joyeux anniversaire Bhai. Reste toujours heureux où que tu sois (j’ai l’impression que tu dois traîner avec Shiv Ji à Kailash) Parfois, tu devrais regarder en bas et voir comment beaucoup de magie que vous avez créée. Vous avez donné naissance à tant de Sushants au cœur d’or comme le vôtre. #SushantMoon.”

Il y a quelques jours, un employé de l’hôpital Cooper a affirmé que Sushant Singh Rajput avait été assassiné. Dans une interview avec TV9, Rupkumar Shah, l’homme qui a procédé à l’autopsie de l’acteur, a déclaré : « il y a une énorme différence entre le meurtre et le suicide. Après avoir vu le cadavre, on sait immédiatement s’il s’agit d’un meurtre ou d’un suicide. Sushant avait des marques sur le cou, ça ressemblait à un meurtre. Le corps a été frappé et portait des marques de blessures. Une personne qui se suicide n’est pas frappée autant que Sushant l’était ».

Lire|Vivek Agnihotri partage une note énigmatique après un nouveau rebondissement dans l’affaire de la mort de Sushant Singh Rajput : “Wo mujhe bhi nahi chhodenge”

Il a en outre mentionné: «Sushant était un grand acteur. Il a joué dans de nombreux films et si une telle personne se suicide, nous nous occuperons de son cadavre correctement. Comment une personne frappée aux mains et aux pieds peut-elle se pendre ?

Après cela, l’acteur vétéran Shekhar Suman a pris et exigé la réouverture de l’affaire de la mort. Il a exhorté CBI “à prendre connaissance de ses révélations immédiatement”.

Shekhar Suman a tweeté : « Compte tenu de la déclaration sensationnelle de Roop Kumar Shah concernant le suicide supposé de SSR, nous exhortons la CBI à prendre immédiatement connaissance de ses révélations. C’est une piste certaine qui conduirait à démêler le complot. L’affaire SSR a besoin d’être clôturée. Et Justice.