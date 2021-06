Rhea Chakraborty jouera le Draupadi contemporain dans le Mahabharat ? Pelle Chaude | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Rhea Chakraborty est restée une journaliste depuis que le défunt acteur Sushant Singh Rajput a été retrouvé mort dans sa résidence de Bandra le 14 juin 2020. Le duo était en couple et Rhea a fait face au Bureau de contrôle des stupéfiants (NCB) et à la Direction de l’application de la loi ( ED) dans divers angles de cas liés à la mort de SSR.

Après presque un an d’essai, Rhea Chakraborty revient lentement à la normale. Le dernier buzz qui circule est qu’elle est en pourparlers pour jouer le personnage emblématique de Draupadi se déroulant dans l’épopée du Mahabharat, qui garderait à l’esprit les temps modernes contemporains et actuels.

Selon un rapport publié dans Times of India, une source a été citée comme disant : « Ce serait un projet massif avec une vision unique et différente du Mahabharata et du personnage de Draupadi. ​​Le monde dans lequel il se déroulera sera moderne. et contemporain, quelque chose qui n’avait jamais été fait auparavant. Le rôle de Draupadi a été proposé à Rhea Chakraborty et elle l’envisage actuellement. La discussion est cependant très initiale. »

Récemment, elle a dominé la liste Times Most Desirable Woman 2020.

Rhea s’est retrouvée au milieu d’une controverse après que SSR a été retrouvé mort dans sa résidence de Bandra le 14 juin 2020. Bientôt, l’enquête a ouvert une boîte de vers, frappant durement le ventre sombre de la drogue, du favoritisme et du népotisme dans le film industrie.

Rhea Chakraborty, son frère Showik et quelques autres ont été arrêtés par le Bureau de contrôle des stupéfiants dans l’affaire de possession de drogue liée à la mort de Sushant Singh Rajput.

Le cas de la mort de l’acteur de Bollywood est actuellement examiné par trois agences de premier plan du pays – le Central Bureau of Investigation (CBI), le Narcotics Control Bureau (NCB) et la Enforcement Directorate (ED) respectivement sous divers angles possibles.

Sur le plan du travail, Rhea sera ensuite vue dans Amitabh Bachchan et Emraan Hashmi, le thriller policier Chehre. L’actrice était pourtant absente de l’affiche du film et avait une présence éphémère dans sa bande-annonce.