Rhea Chakraborty instruit les paparazzi alors qu'elle trébuche presque, tombe en étant suivie par eux : "Dekho peecha karoge to..."

Rhea Chakraborty a eu une confrontation avec les paparazzis mardi alors qu’elle a failli trébucher et tomber alors que les photographes la suivaient. L’actrice a été aperçue arrivant dans un salon de la ville mardi après-midi. Une vidéo publiée par une page de paparazzo la montre s’éloignant alors que les papas l’appellent, après quoi elle trébuche.

Alors que Rhea s’équilibrait et évitait une mauvaise chute, les papas l’ont exhortée à être plus prudente. À cela, l’actrice s’est retournée et a réprimandé les photographes, mais sur un ton poli. “Dekho peecha karoge toh aisa hoga (Si vous suivez, cela arrivera).” L’actrice a ensuite exhorté les photographes à s’assurer que tout le monde est en sécurité et à ne pas chasser les gens.

Rhea a été vue pour la dernière fois en public il y a quelques semaines lorsqu’elle a assisté à un événement où les fils de l’acteur Hrithik Roshan, Hridhaan et Hrehaan, se sont produits. D’autres célébrités comme les célébrités Farah Khan, Arslan Goni, Saba Azad, Farhan Akhtar, Adhuna, Anusha Dandekar et Shibani Dandekar étaient parmi quelques-unes qui étaient présentes.





Rhea est proche des sœurs Dandekar. Elle a également récemment participé aux célébrations d’anniversaire conjointes d’Anusha et de Farhan Akhtar, le mari de Shibani. L’actrice a sonné le Nouvel An avec Farhan, Shibani, Anusha et Amrita Arora à Goa.

Rhea a également récemment fait la une des journaux après que des informations aient affirmé qu’elle était en couple avec l’homme d’affaires et publiciste Bunty Sajdeh. Bien que Bunty et Rhea n’aient pas encore commenté l’affaire, les rumeurs affirment que les deux se voient depuis un certain temps. Rhea a été aperçue avec Seema Sajdeh, la sœur de Bunty, lors de la récente fête d’anniversaire d’Amritpal Singh Bindra.