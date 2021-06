Rhea Chakraborty inspire les fans à « s’élever et briller », et démarre sa journée sur une note positive

Lentement et progressivement, Rhea Chakraborty redevient active sur ses pages de réseaux sociaux. Lorsqu’il y avait des pénuries de bouteilles d’oxygène, de lits d’hôpitaux et de médicaments COVID-19, l’acteur n’a rien négligé pour amplifier les publications sur sa page Instagram. À l’occasion de l’anniversaire de la mort de Sushant Singh Rajput, Rhea a écrit une note émouvante sur combien il lui manque quotidiennement. Maintenant, l’acteur de « Mere Dad Ki Maruti » s’est inspiré de son histoire sur Instagram et a commencé sa journée sur une note positive.

Rhea a posté un selfie où elle est tout sourire et porte une simple robe noire. Elle a complété son look avec des créoles en argent et a enfilé une coiffure en désordre. Rhea a sous-titré sa photo en déclarant: « Lève-toi et brille ».

Pendant ce temps, à l’occasion de l’anniversaire de la mort de Sushant, Rhea a écrit un message déchirant qui disait « Il n’y a pas un moment où je crois que tu n’es plus là. Ils ont dit que le temps guérissait tout mais tu étais mon temps et mon tout. Je sais que tu es mon ange gardien maintenant – me regarde avec ton télescope depuis la lune et me protège. Je t’attends chaque jour pour venir me chercher, je te cherche partout – je sais que tu es là avec moi. moi tous les jours, puis je pense à toi en train de dire – « tu as ce bebu » et je continue jusqu’au lendemain. Un barrage d’émotions traverse mon corps chaque fois que je pense que tu n’es pas là. Mon cœur se serre pour écrire ça, j’ai mal au cœur de ne plus ressentir… »

Côté travail, Rhea sera ensuite vue dans ‘Chehre’ avec Amitabh Bachchan et Emraan Hashmi dans les rôles principaux.