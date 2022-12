Rhea Chakraborty fait monter la température dans ce Top 10 des photos sexy

Le mariage de Devoleena Bhattacharjee avec Shanawaz a fait la une des journaux car il s’agit d’un mariage interreligieux. Et maintenant, le dernier buzz est que le frère de l’ex-candidat de Bigg Boss 13, Andeep Bhattacharjee, n’est pas satisfait de son mariage et il a partagé un message crypté peu de temps après son mariage qui ne laisse que tout le monde spéculer qu’il est contre le mariage. Il est allé sur son Instagram et a partagé une publication cryptée peu de temps après le mariage de Devoleena. Les internautes l’ont qualifié d’homme courageux et ont insisté pour qu’il sauve sa sœur. Devoleena se fait troller et son mariage est qualifié de “Love Jihad”.

Pendant ce temps, le bonheur de Devoleena n’a pas de frontières et elle a posté une adorable photo d’elle lors des festivités de son mariage. Il y a quelques instants, Devoleena s’est rendue sur son compte Instagram et a partagé les photos d’elle de la cérémonie de mariage, ce qui montre qu’elle est extrêmement heureuse.

Devoleena a également fait l’objet de critiques massives pour son mariage avec Shanwaz Shaikh. Les gens critiquent l’actrice et se demandent ce qu’elle a fait en lui et se sont mariés et ils le trouvent pas si beau comparé à l’actrice. Mais comme on dit, vous savez quand est le bon moment et qui est la personne. L’amour c’est l’amour.

Regardez la vidéo Les festivités du mariage de Devoleena ont conquis les cœurs, et ses fans ont exprimé leur soutien total à l’actrice.

Pendant ce temps, Shanawaz a également répondu à toute la haine et aux jugements auxquels il a été confronté après son mariage avec Devoleena. Il s’est rendu sur son Instagram et a écrit : « Éloignez-vous du genre de personnes qui sont promptes à juger mais lentes à comprendre ».