Rhea Chakraborty fait la fête avec Karan Johar, les fans de Sushant Singh Rajput les appellent des “meurtriers”

Sushant Singh Rajput est décédé par suicide le 14 juin 2020. Sa mort prématurée a secoué toute la nation et ses fans ont pris pour cible sa petite amie Rhea Chakraborty pour avoir ruiné la vie de l’acteur. Ses fans avaient également blâmé Karan Johar pour la mort de Sushant car ils affirmaient que l’acteur de Sonchiriya n’avait pas eu suffisamment d’opportunités parce que Karan favorisait les enfants vedettes de l’industrie cinématographique hindi.

Le lundi 14 novembre, Karan Johar a été vue en train de faire la fête avec les stars de Fabulous Lives of Bollywood Wives. Sur les photos partagées par l’ex-femme de Sohail Khan, Seema Kiran Sajdeh sur son compte Instagram, on la voit poser avec l’as producteur de Bollywood et les deux autres stars de la série, Maheep Kapoor et Bhavana Pandey.

Bien que Neelam Kothari Soni soit absent de la fête, l’ex-femme de Hrithik Roshan, Sussanne Khan et Rhea Chakraborty les ont rejoints. En voyant Karan et Rhea ensemble, les fans de Sushant Singh Rajput ont pris d’assaut la section des commentaires de Seema en qualifiant le réalisateur d’Ae Dil Hai Mushkil et l’actrice de Chehre de “meurtriers”.





L’un des fans de Sushant a écrit: “Maintenant, je n’ai plus aucun doute sur le fait que le meurtre de SSR est lié au gang KJo n”, tandis qu’un autre a commenté: “Omg boycottant cette émission … Pourquoi traînerais-tu avec Rhea !!!” . Un autre commentaire disait “Sortie avec un tueur !! Wow”, tandis qu’un autre écrivait simplement “Meurtriers”.

Pendant ce temps, lors du deuxième anniversaire de la mort de Sushant en juin de cette année, Rhea a partagé quatre photos inédites avec l’acteur de Kedarnath sur son compte Instagram. Partageant les quatre séries de photos, Rhea a écrit : “Tu me manques tous les jours”. Même lors du deuxième anniversaire de naissance de l’acteur décédé le 21 janvier 2022, Rhea a partagé une vidéo d’entraînement loufoque inédite les mettant tous les deux en vedette et l’a sous-titrée comme “Tu me manques tellement” avec un emoji au cœur rouge.