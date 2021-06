Rhea Chakraborty en tête de la liste Times Most Desirable Woman 2020 | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Rhea Chakraborty a fait l’objet d’un examen minutieux des médias après la mort prématurée de son petit ami et acteur Sushant Singh Rajput. La femme de 28 ans est désormais la «femme la plus désirable pour 2020» selon la liste du Times.

« Comme nous l’avons souligné plus tôt, une lecture superficielle du mot ‘souhaitable’ vous ferait penser qu’il s’agit d’attrait physique et de glamour. Mais il n’y a pas que ça. Il ne s’agit pas uniquement de charme, de physique ou de beauté. Ce que nous voyons, c’est qu’il s’agit de ce que vous pensez d’une personne, de l’espace mental qu’elle occupe », lit-on dans la déclaration du Times.

Élaborant sur l’attribution du titre cette année à Rhea Chakraborty, la déclaration disait: « Jetée dans le Colisée, elle (Rhea) était une gladiatrice luttant contre plusieurs bêtes, alors qu’elles déchiraient sa réputation, ses proches et sa carrière, tandis que le public regardait au.

Mais elle n’a pas rompu et a tenu bon à travers tout cela. Bien qu’elle n’ait jamais demandé ce rôle laid (ou être appelée chercheur d’or, meurtrier, trafiquant de drogue et sorcière, d’ailleurs), elle a conservé sa dignité au milieu d’un barrage d’insinuation et d’abus. Avec sa force, sa résilience et sa retenue prolongée, elle s’est élevée au-dessus. »

Miss Univers 2020, la 3e dauphine Adline Castelino a décroché la deuxième place de la liste. L’actrice Disha Patani, Kiara Advani et Deepika Padukone occupaient respectivement les troisième, quatrième et cinquième places.