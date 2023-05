Les créateurs de l’émission de télé-réalité Roadies – Karm ya Kaand ont récemment publié une nouvelle promo. La promo a mis en évidence le nouvel élément de la saison, la vente aux enchères des candidats. Lors de l’entretien personnel, les chefs de gang – Prince Narula, Rhea Chakraborty et Gautam Gulati devront soumissionner pour le candidat et le gagner pour leur équipe individuelle. Un autre ajout surprenant à cette saison est le célèbre entrepreneur Ashneer Grover en tant que l’un des chefs de gang. La promo a également donné un aperçu d’un individu avec le masque de Shiv Thakare suivi d’un tiff entre tous les chefs de gang.

Il présente également de nouveaux entrants, des éléments et promet d’avoir plus de drame et d’arguments. Les téléspectateurs peuvent également voir un aperçu des séries d’entretiens personnels où l’hôte Sonu Sood révèle qu’il y aura une vente aux enchères pour prendre des concurrents dans leurs gangs et a lancé les séries d’enchères avec la promo. Il montre également un aperçu d’Ashneer Grover de « Shark Tank 1 » assis avec les chefs de gang.

Voici la promo





Dans la promo, plusieurs moments chauds entre les chefs de gang ont également été mis en évidence. Rhea Chakraborty arrête Prince en disant: « Awaaz neeche ». À la fin de la promo, Gautam Gulati et le prince Narula se disputent, et le premier met en garde contre le fait de quitter la série à mi-chemin.

La bataille de Karm ya Kaand a démarré et promet de garder les téléspectateurs en haleine. Roadies – Karm ya Kaand sera présenté le 3 juin à 19 h, puis tous les samedis et dimanches uniquement sur MTV et Jio Cinema.