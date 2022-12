Rhea Chakraborty a retrouvé l’amour après Sushant Singh Rajput et est en couple avec Bunty Sajdeh [Reports]

Tu peux répéter s’il te plait? Rhea Chakraborty a retrouvé l’amour et c’est Bunty Sajdeh. L’actrice est entrée en scène après la mort de l’acteur et petit ami de Bollywood, Sushant Singh Rajput. Rhea a fait l’objet de nombreuses critiques alors que la famille de l’acteur décédé lui reprochait sa mort. Il a été rapporté que Sushant s’est suicidé alors que sa famille prétendait qu’il avait été assassiné et ils ont déposé une plainte contre Rhea et allégué qu’elle était une meurtrière.

Selon les rapports du Hindustan Times, une source proche de la publication révèle que Bunty est devenu un énorme système de soutien dans la vie de Rhea et que leurs amis sont heureux de les voir ensemble et heureux. Bunty a été son rocher dans ses moments difficiles et était là pour elle quand de vilaines allégations ont été portées contre elle après la mort de Sushant Singh Rajput”. La source ajoute en outre que Rhea et Bunty sont très ensemble et qu’en ce moment, ils ne sont pas prêts à apporter pour des raisons évidentes, Bunty a également été convoqué pour un interrogatoire lors du procès de Rhea dans une affaire de drogue impliquant Sushant Singh Rajput.

Rhea Chakraborty a été vue le mois dernier en train de faire la fête avec Bunty Sajdeh chez lui pour sa fête d’anniversaire et les photos partagées par Seema Sajdeh sur son profil Instagram sont devenues virales en ligne et elle a fait face à de nombreuses critiques pour la même chose. Alors qu’à cette époque, personne ne savait que Rhea aurait été en relation avec Bunty, mais ce sont ses photos avec Karan Johar qui ont attiré beaucoup d’attention et elle a été critiquée pour avoir fait la fête avec le cinéaste qui a également été accusé d’avoir tué l’acteur par l’actrice de Bollywood Kangana. Ranaut.