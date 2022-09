Rhea Chakraborty a massivement trollé pour avoir porté une tenue scintillante audacieuse à épaules dénudées; les internautes l’appellent “sans vergogne”

Rhea Chakraborty a toujours été la cible facile après la mort de Sushant Singh Rajput. L’actrice a récemment été trollée pour avoir porté une tenue révélatrice et ils la claquent fortement. Rhea était magnifique dans une tenue scintillante à épaules dénudées qui faisait tourner les têtes. Les fans de Sushant Singh Rajput ont ciblé Rhea pour avoir vécu sa vie et affirmé qu’elle n’avait pas été affectée par la mort de l’acteur. Rhea n’est pas déconcertée par la pêche à la traîne et elle a appris à y faire face. Rhea et Sushant étaient un couple et des rapports ont affirmé que l’actrice s’était séparée de lui avant sa mort.