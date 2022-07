Rhea Chakraborthy se fait impitoyablement troller pour avoir été repérée au gymnase, les internautes disent “jail mein chakki…”

Après la mort tragique de Sushant Singh Rajput, Rhea Chakraborty est devenue une cible ambulante pour les internautes. Chaque fois qu’elle publie quelque chose ou est repérée par des paps, les utilisateurs des médias sociaux deviennent impitoyables et la trollent sans pitié. Un jour après que Narcotics Control Beaureau a rédigé des accusations contre Rhea pour achat, vente et consommation de drogue, elle a été repérée devant son gymnase.

Les paparazzis l’ont capturée et l’actrice a gracieusement salué les photographes. Elle est même restée debout un moment pour prendre des photos, puis s’est dirigée vers sa voiture. L’un des pap lui a demandé un commentaire, mais elle l’a ignoré et est entrée dans la voiture.

Dès que la vidéo a fait surface, les internautes ont tout fait et l’ont traquée sans pitié. Un utilisateur a affirmé : “Utilisez-moi comme bouton d’aversion.” Un autre utilisateur a affirmé : “Subha subha B* kiska muh dikha diya… meurtrier”. Un internaute a ajouté : “Acha hai gym kar rahi hai, jaldi jail me chakki pisni hai.” Un autre internaute a ajouté : “bohot jald gym k jagah jail jaegi”. L’un des utilisateurs a ajouté : “Rhea kya apke dentifrice m médicaments h.” Cependant, rares étaient ceux qui la soutenaient, “L’âme la plus pure que j’aie jamais vue … reste forte ma fille.” Un autre internaute a ajouté : « Bechari ki life barbaad ho gayi ».

Hier, le Bureau de contrôle des stupéfiants, dans son projet d’accusation déposé dans l’affaire de drogue liée à la mort de l’acteur Sushant Singh Rajput, a affirmé que l’acteur Rhea Chakraborty avait reçu plusieurs livraisons de ganja du co-accusé, y compris son frère Showik, et celles-ci avaient été remises à Rajput. . L’agence centrale de lutte contre la drogue avait déposé le mois dernier le projet d’accusation devant le tribunal spécial chargé de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes (NDPS) contre 35 accusés, dont les détails ont été rendus publics mardi.

LIS: Affaire de la mort de Sushant Singh Rajput: Rhea Chakraborty s’est procuré de la ganja auprès d’un co-accusé, selon le projet d’accusations du NCB

Selon le projet d’accusation, tous les accusés ont conclu un complot criminel entre mars 2020 et décembre de cette année-là entre eux ou en groupes pour se procurer, acheter, vendre et distribuer de la drogue dans “la haute société et Bollywood”. Il a également déclaré que l’accusé avait financé le trafic de drogue et consommé de la ganja, du charas, de la cocaïne et d’autres stupéfiants et substances psychotropes sans licence, permis ou autorisation valide dans la région métropolitaine de Mumbai.