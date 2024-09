Rhamondre Stevenson des Patriots prêt pour la charge de travail qui accompagne un nouveau contrat

« J’ai l’impression d’avoir obtenu exactement ce que j’avais demandé, exactement ce que je voulais », a déclaré Stevenson. « Il est temps de se lancer et de jouer le jeu maintenant. »

Au cours de ses trois premières saisons à New England, Stevenson a partagé les charges de l’arrière-champ avec Damien Harris ou Ezekiel Elliott. Les running backs alternaient les courses, Stevenson assumant souvent également les responsabilités de troisième essai.

Désormais, sous la direction du nouveau coordinateur offensif Alex Van Pelt, Stevenson s’attend à être un arrière de premier plan. Van Pelt a souligné l’importance du jeu de course dans son système, comme en témoigne l’utilisation du premier arrière Nick Chubb au cours de ses quatre saisons en tant que coordinateur offensif à Cleveland.

Recevez des alertes sportives de dernière minute Soyez le premier à être informé des dernières nouvelles sportives au fur et à mesure qu’elles se produisent et recevez les reportages les plus intéressants du Globe directement dans votre boîte de réception.

Pour une équipe qui a beaucoup de points d’interrogation en attaque, l’entraîneur Jerod Mayo estime que le jeu de course est « l’une des meilleures choses » que les Patriots ont montrées cet été.

« Je suis satisfait de notre effectif », a déclaré Mayo. « Je pense que nous devons courir avec le ballon en équipe pour gagner des matchs de football. »

Le quart-arrière Jacoby Brissett a fait écho à ce sentiment.

« Je pense que nous avons un bon groupe de joueurs dans cette salle, des gars que nous devons absolument impliquer dans ce plan de jeu », a déclaré Brissett. « Ils peuvent tous faire tellement de choses différentes pour nous, que ce soit attraper, courir, bloquer. Nous allons donc certainement compter beaucoup sur eux cette semaine. Surtout sur la route dans un environnement hostile, vous voulez en quelque sorte mettre vos protections et donner le ton quant à ce que notre équipe va faire. Cela commence par eux. »

Les Patriots ont également signé Antonio Gibson et JaMycal Hasty, et comptent sur Kevin Harris pour l’entraînement. Mais Stevenson devrait – et s’est préparé – porter le plus gros du travail, en hausse par rapport à sa moyenne de 13 courses par match la saison dernière.

Mayo a noté vendredi que la condition physique pourrait être un facteur lors de la première semaine et au début de la saison, il est donc possible que l’équipe utilise une rotation à certains postes. Stevenson, pour sa part, a effectué des travaux supplémentaires pour s’assurer qu’il est prêt pour un nombre élevé de clichés.

« J’ai essayé de me préparer ces dernières semaines, en me mettant en forme après l’entraînement et dans la salle de musculation », a déclaré Stevenson. « Je fais juste des sprints, des allers-retours sur le terrain, du fan-bike, rien de trop fou, mais j’essaie juste de faire monter mon rythme cardiaque. »

La ligne offensive instable sera sûrement un facteur dans la viabilité du jeu de course de la Nouvelle-Angleterre, car l’unité a connu des difficultés tout au long du camp d’entraînement. En tant que joueur physique, Stevenson a cependant excellé dans le domaine du combat pour les yards après contact et des plaquages ​​manqués.

La saison dernière, Cincinnati s’est classé 26e de la NFL en termes de yards au sol autorisés, concédant en moyenne 126,2 yards par match. La semaine 1 pourrait donc être l’occasion pour les Patriots d’établir un élément essentiel de leur attaque.

Autres Patriots à surveiller lors de la semaine 1…

▪ Brissett : Le choix du quarterback est évident, mais beaucoup dépend de la performance de Brissett. Les Patriots ont dit à maintes reprises qu’ils ne voulaient pas précipiter le développement de la recrue Drake Maye. Brissett garderait l’attaque à flot serait le moyen le plus simple pour eux de continuer à faire preuve de patience.

▪ Christian Gonzalez : Le choix de premier tour de 2023 a brillé lors de ses quatre premiers matchs en tant que recrue, avant de souffrir d’une déchirure du labrum qui a mis fin à sa saison. Le petit échantillon a prouvé que Gonzalez avait certainement le potentiel pour être un cornerback verrouillé, mais le camp d’entraînement a montré qu’il était encore vulnérable par moments. Si le meilleur receveur de Cincinnati, Ja’Marr Chase, joue, dimanche serait un test décisif pour Gonzalez en deuxième année.

▪ Keion White : Avec le secondeur Matthew Judon échangé à Atlanta et le plaqueur défensif Christian Barmore mis à l’écart en raison de caillots sanguins, White devrait avoir une chance de jouer un rôle important dans la pression sur les passes de New England. White a montré lors de sa première année qu’il était plus que capable de pénétrer la ligne de mêlée, donc maintenant la question est de savoir s’il peut le faire de manière régulière.

▪ DeMario Douglas : Douglas était le meilleur receveur de New England la saison dernière, en tant que recrue de sixième tour en provenance de Liberty. Les Patriots ont amélioré leur place en signant le vétéran KJ Osborn et en recrutant Ja’Lynn Polk et Javon Baker, mais Douglas devrait toujours être en lice pour une part de cible importante. La façon dont les Patriots répartissent le temps de jeu entre Douglas, Osborn, Polk et Tyquan Thornton reste inconnue, Mayo ayant seulement déclaré que tous joueraient. Mais Douglas semble être un choix solide pour mener à nouveau l’équipe en termes de yards reçus.

Vous pouvez contacter Nicole Yang à l’adresse [email protected]. Suivez-la @nicolecyang.