RH, Signet Jewelers, Clover & plus

RH – Les actions de RH ont bondi d’environ 15,7% après que les résultats financiers du détaillant au premier trimestre aient dépassé les attentes de Wall Street. Le fournisseur de la maison, anciennement connu sous le nom de Restoration Hardware, a déclaré un bénéfice ajusté de 4,89 $ par action sur un chiffre d’affaires de 861 millions de dollars. Les analystes s’attendaient à un bénéfice ajusté de 4,10 $ par action sur un chiffre d’affaires de 758 millions de dollars, selon Refinitiv. RH a également relevé ses perspectives annuelles.

Signet Jewelers – Les actions Signet ont bondi de près de 14% après que les bénéfices de la société au premier trimestre ont dépassé les prévisions des analystes. Le bijoutier a déclaré un bénéfice ajusté de 2,23 $ par action, contre 1,27 $ par action attendu par Street, selon Refinitiv. Signet a également dépassé les attentes de revenus des analystes et ses ventes à magasins comparables ont plus que doublé.

ServiceNow – Les actions de la société de logiciels d’entreprise ont bondi d’environ 5,3% après que Goldman Sachs a ajouté le titre à sa liste d’achat de conviction. La société a déclaré que la croissance de l’entreprise devrait à nouveau s’accélérer en 2022 et que ses actions avaient une hausse de près de 50%.

Bristol-Myers Squibb – La société pharmaceutique se négocie 3 % plus haut après avoir annoncé les résultats positifs d’une étude de phase 3 sur le lymphome. Bristol-Myers Squibb a déclaré que c’était la première fois qu’un traitement au-delà de la chimiothérapie et de la greffe de cellules souches démontrait un bénéfice dans le lymphome à grandes cellules B en rechute ou réfractaire.

Biogen – Les actions de Biogen ont augmenté de plus de 2 %. SVB Leerink a relevé son objectif de cours et maintenu une surperformance sur le titre. UBS l’a également amélioré suite à l’approbation par la FDA de son médicament contre la maladie d’Alzheimer.

Rapidement – ​​L’action de la société de cloud computing a chuté de plus de 1% après qu’Oppenheimer l’a rétrogradée à une performance par rapport à une surperformance. Bien que l’entreprise ait réagi rapidement à la panne d’Internet cette semaine, les coûts pour les clients de changer de réseau sont faibles et pourraient affecter les ventes.

Eli Lilly and Co. – Les actions de la société ont gagné plus de 3 % après qu’Eli Lilly a annoncé avoir conclu un accord de collaboration et de fourniture d’essais cliniques avec ALX Oncology. L’essai se concentrera sur les patients atteints d’un cancer de la jonction gastrique ou gastro-œsophagienne.

GameStop – Les actions de GameStop ont chuté d’environ 19%. La société a embauché deux anciens cadres d’Amazon pour diriger en tant que PDG et directeur financier alors que la Securities and Exchange Commission recherche des informations sur la récente frénésie commerciale qui l’entoure. GameStop a également annoncé des bénéfices meilleurs que prévu mercredi.

Clover Health, Wendy’s, Clean Energy Fuels Corp – Les actions de Meme ont chuté. Les actions du fournisseur d’assurance maladie Clover ont baissé de 15 %. Wendy’s a glissé de plus de 3%. Clean Energy Fuels, un fournisseur de gaz naturel basé en Californie, a chuté d’environ 15,5%.

– Hannah Miao, Jesse Pound et Pippa Stevens de CNBC ont contribué au reportage