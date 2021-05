RG3 tire sur Kirk Cousins ​​après que les Vikings aient pris QB Kellen Mond

Robert Griffin III a tiré sur son ancien coéquipier, Kirk Cousins, après que les Vikings du Minnesota aient repêché un quart-arrière le jour 2 du repêchage de la NFL vendredi soir.

Tout en parlant d’un projet d’analyse du rapport Bleacher Report, Griffin a été interrogé sur la sélection par les Vikings de l’ancien passeur du Texas A&M Kellen Mond avec la 66e sélection au total, qui est intervenue au troisième tour.

NFL DRAFT TRACKER:Analyse sur chaque choix aux deuxième et troisième tours

« Ouais, je peux vous dire que le n ° 8 du Minnesota n’est pas vraiment heureux en ce moment », a déclaré Griffin. « Parce que Kellen Mond représente exactement ce qu’il ne fait pas bien. Kellen Mond est le grand quart-arrière physique. Il peut le lancer, le lancer sur tout le terrain, et je ne pense pas que ce soit quelque chose que le n ° 8 est capable de faire faire à Cousins ​​dans le Minnesota. Mais, je pense que c’est ce que le personnel d’entraîneurs et l’administration recherchent. «

Griffin et Cousins ​​étaient coéquipiers à Washington de 2012-15 après avoir été pris dans la même classe de repêchage. Griffin était le partant de l’équipe, mais a finalement été mis au banc en faveur de Cousins ​​lors de la première saison de l’ancien entraîneur Jay Gruden.

Cousins ​​a initialement pris la place de Griffin à cause de plusieurs blessures, mais il a ensuite surpassé Griffin avant que Washington ne libère Griffin en mars 2016. Cousins ​​a signé avec les Vikings pour le début de la saison 2018.

« Comme vous l’avez vu, Cousins ​​collecte des chèques là-bas dans le Minnesota depuis longtemps, les amenant à 8-8, 9-7 saisons », a poursuivi Griffin. « S’il a un mauvais début d’année comme il l’a fait l’année dernière, je pourrais voir les fans et peut-être l’organisation se pencher vers Mond s’il arrive et impressionne. »

Il ne s’agissait pas uniquement de Cousins. Griffin a fait l’éloge de Mond, qui a terminé sa carrière chez Texas A&M en tant que leader de tous les temps du programme en attaque totale (11270), verges par la passe (9661), touchés par passes (71), complétions (801) et tentatives (1358) .

« Mond a eu beaucoup d’incohérences dans son jeu », a déclaré Griffin. «Et le plus gros, l’année dernière, il s’est en fait amélioré de façon drastique, mais certains évaluateurs de la NFL, au cours de toutes les années de ses débuts chez Texas A&M, sont encore un peu sceptiques à son sujet. Mais je vais vous dire ceci: avec une grande détermination et un excellent coaching, c’est un gars qui pourrait être un vrai riser au cours de sa carrière. «

Griffin, qui est actuellement agent libre, a joué pour les Ravens de Baltimore la saison dernière, faisant un départ lorsque Lamar Jackson a été mis à l’écart avec COVID-19. Griffin a ensuite subi une blessure aux ischio-jambiers dans ce match, une défaite de la semaine 12 contre les Steelers, qui l’a mis à l’écart pour le reste de la saison.