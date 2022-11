RG Teven Jenkins souffre de tension à la hanche depuis des semaines – Shaw Local

LAKE FOREST – Le garde droit des Bears, Teven Jenkins, a été aux prises avec une tension à la hanche pendant la majeure partie de la saison, a-t-il déclaré vendredi. La blessure a forcé Jenkins à manquer le match de la semaine dernière contre Detroit, et cela l’a classé comme douteux pour le match de dimanche contre Atlanta.

Jenkins a déclaré que la blessure s’était produite avant la semaine 1 et qu’elle avait persisté toute la saison. Il a éclaté lors du match du 30 octobre à Dallas.

Après s’être absenté contre Detroit la semaine dernière, Jenkins a raté deux jours d’entraînement cette semaine, mais est revenu à une pleine participation vendredi.

“Il va falloir un peu plus pour m’y remettre, pour me réhabituer à tous mes mouvements de football et tout”, a déclaré Jenkins après l’entraînement vendredi au Halas Hall. “C’est juste quelque chose que je peux gérer.”

Jenkins est optimiste qu’il peut jouer cette semaine, mais cela dépendra d’une décision entre lui, le personnel d’entraînement et le personnel d’entraîneurs. L’entraîneur-chef Matt Eberflus a déclaré que l’équipe devra voir comment Jenkins se sent au cours des prochaines 48 heures.

Si Jenkins ne joue pas, le garde vétéran Michael Schofield commencerait probablement à la garde droite à sa place. Schofield a commencé à la garde droite la semaine dernière et a commencé à la garde gauche plus tôt dans la saison lorsque Cody Whitehair a raté du temps en raison d’une blessure au genou.

Jenkins est devenu un solide garde droit de départ pour les Bears après avoir été initialement enterré sur le banc au tacle droit pendant le camp d’entraînement. Le choix de repêchage de deuxième tour de 2021 est passé à la garde droite à mi-chemin du camp et a grimpé en flèche dans le tableau des profondeurs. Il a commencé sept matchs à la garde droite cette saison.

Ailleurs sur le front des blessures, le receveur N’Keal Harry (maladie) et l’équipe de sécurité / spéciale Dane Cruikshank (ischio-jambiers) ont été exclus pour le match de dimanche à Atlanta. L’ailier défensif Al-Quadin Muhammad (genou) et le demi de coin Kindle Vildor (cheville) sont discutables, mais tous deux ont participé à part entière à l’entraînement vendredi.

L’ailier rapproché Cole Kmet, le demi de coin Kyler Gordon et le porteur de ballon David Montgomery, qui ont tous manqué l’entraînement à certains moments cette semaine, ne détiennent aucune désignation de blessure et devraient jouer.