RFU intervient pour laisser Borthwick choisir Farrell dans l’équipe des Six Nations d’Angleterre

Une intervention remarquable de la Rugby Football Union a autorisé Steve Borthwick à choisir lundi Owen Farrell suspendu dans son équipe des Six Nations sans compromettre sa disponibilité pour le match d’ouverture du championnat d’Angleterre contre l’Écosse. Avec l’incertitude que l’interdiction de Farrell serait mise à jour pour inclure le match de l’Ecosse le 4 février s’il est sélectionné, la RFU a écrit aux Saracens pour confirmer qu’il est disponible pour un match dans lequel il ne peut pas jouer en raison de sa suspension. Une telle décision laisse la RFU ouverte aux accusations d’exploiter cyniquement une échappatoire, mais garantit que l’interdiction de Farrell pour un tacle élevé à Gloucester il y a huit jours expire avant la Calcutta Cup, offrant à Borthwick plus de clarté dans une situation désordonnée. Pire nouvelle pour Borthwick, Henry Slade a été expulsé pour un tacle élevé lors de la défaite d’Exeter en Coupe des champions contre les Bulls samedi et pourrait manquer le début de la campagne anglaise des Six Nations par suspension. L’énigme d’Owen Farrell est le premier grand test pour Borthwick en tant qu’entraîneur de l’Angleterre | Gérard Meagher Lire la suite Farrell a été suspendu de trois matches mardi – à condition qu’il fréquente l’école de tacle – mais le panel disciplinaire a infligé sa sanction lors des matches de club, affirmant qu’il ne prendrait pas en compte les matchs en Angleterre car Borthwick n’avait pas sélectionné son équipe. Le troisième de ces matches de clubs est le match des Saracens contre Bristol le 28 janvier, mais l’Angleterre aura commencé ses préparatifs pour les Six Nations au début de cette semaine et les joueurs sélectionnés ne joueront pas pour leurs clubs le week-end en question. Cela a soulevé la possibilité que l’interdiction de Farrell soit modifiée pour ne plus inclure le match de Bristol et s’étendre à la place au match contre l’Écosse le 4 février s’il était appelé. Le panel disciplinaire a même fait allusion à cette possibilité, faisant référence à la possibilité d’un «changement de circonstances» dans son jugement écrit. En conséquence, la RFU a pris la décision d’écrire aux Saracens pour confirmer que Farrell est disponible pour leur match de Bristol, ce qui est en fait un double langage car il n’est pas du tout disponible en raison de sa suspension. La RFU prétend essentiellement que parce que Farrell pourrait être libéré pour jouer contre Bristol s’il n’était pas suspendu, il le serait toujours. Inscrivez-vous pour La panne Newsletter hebdomadaire gratuite Les dernières nouvelles et analyses des syndicats de rugby, ainsi que toutes les actions de la semaine passées en revue

Le résultat est que Borthwick a été autorisé à sélectionner Farrell, ce qu’il fera sûrement maintenant – très probablement en tant que capitaine – et le meneur de jeu des Saracens peut prendre pleinement part aux préparatifs de la Calcutta Cup en Angleterre.

Pendant ce temps, Slade – qui était capitaine d’Exeter lors de leur défaite 39-28 à Pretoria – a reçu un carton rouge bien qu’il ait semblé entrer en contact avec l’épaule de Kurt-Lee Arendse en premier. Il peut avoir un certain optimisme quant à l’annulation de la décision, mais lui et Borthwick font néanmoins face à une attente anxieuse.