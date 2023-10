RFK Jr. taquine une course indépendante en 2024. Ses partisans montrent pourquoi.

WARREN, Michigan — Robert F. Kennedy Jr. a une fois de plus évoqué une rupture potentielle avec le Parti démocrate lors d’un rassemblement jeudi soir, alors que ses partisans basés dans le Michigan présents exprimaient leur amour pour l’ancien président Donald Trump et leur dédain pour le président Joe Biden.

Un homme présent au rassemblement bondé a crié à travers la foule : « Envisagez-vous de vous présenter comme démocrate ? S’il vous plaît, dites non.

« Vous voulez la réponse à cette question, vous pouvez venir à Philadelphie lundi », a répondu Kennedy. Le challenger démocrate à la primaire a répondu à des questions lors d’événements sur une éventuelle campagne indépendante, et une vidéo de Kennedy taquinant une grande annonce à Philadelphie a critiqué « la direction des deux partis politiques ».

Les conversations avec les partisans de Kennedy lors de l’événement de jeudi – et les résultats d’un récent sondage public – démontrent une des raisons pour lesquelles il pourrait quitter la primaire démocrate : les gens qui gravitent autour de lui ont tendance à avoir une plus haute opinion de Trump que de Biden, ce qui pourrait brouiller l’effet d’une potentielle campagne indépendante. .

« Je vote pour la personne, je ne vote pas pour le parti », a déclaré Robert Genord, deux fois électeur de Trump de Roseville, Michigan, qui soutient Kennedy en 2024.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de Biden, Michigander, 69 ans, a qualifié le commandant en chef d’embarras pour la nation.

« C’est comme un cirque quand il arrive [television]. C’est embarrassant, c’est embarrassant pour l’ensemble des États-Unis qu’il soit notre leader », a déclaré Genord.

Tricia Leannais, une électrice de Biden en 2020 qui soutient désormais Kennedy, a déclaré qu’elle regrettait son vote aux dernières élections générales.

« J’ai voté pour Biden [and I] Je me suis donné des coups de pied parce que lorsque l’Afghanistan s’est produit, je savais que quelque chose n’allait pas », a déclaré Leannais. « Il n’y a aucune chance qu’il s’agisse d’un accident », a-t-elle ajouté, laissant entendre que le retrait américain, qui a vu les talibans reprendre le contrôle du pays et les troupes américaines mourir lors d’une attaque contre l’opération d’évacuation, s’est déroulé selon un plan inconnu.

L’admiration pour Trump parmi les partisans de Kennedy était tout aussi courante que le mépris envers Biden.

« Donald Trump, il est toujours notre président », a déclaré Janice Paluch de Detroit, une partisane de Trump curieuse de Kennedy. Paluch pense que Trump et Kennedy entretiennent une relation personnelle étroite, ce qui la rapproche de Kennedy. « Ils sont beaucoup plus proches que vous ne le pensez. Et c’est vrai. »

Un grand nombre d’électeurs sont mécontents de la perspective de choisir à nouveau entre Biden et Trump en 2024, et l’intérêt qui en résulte pour les candidats potentiels de tiers s’accompagne d’un débat sur le grand parti qui a le plus à perdre. Ross Perot, Ralph Nader et les candidats tiers en 2016 sont tous des exemples de candidatures extérieures ayant eu un impact démesuré lors des récentes élections présidentielles.

L’ancien candidat du Parti vert, Cornel West, a annoncé jeudi qu’il se retirerait du parti et se présenterait comme indépendant. « Notre Constitution permet aux candidats indépendants d’accéder au scrutin dans tous les États, et j’ai commencé à chercher à accéder au scrutin en tant qu’indépendant, non affilié à aucun parti politique », a déclaré West dans un communiqué annonçant sa décision.

Un récent sondage favorable indique que Kennedy, 69 ans, est plus attrayant pour les républicains. UN Sondage Quinnipiac de septembre a montré que 48 % des républicains avaient une opinion favorable de Kennedy, tandis que seulement 18 % des démocrates le considéraient favorablement. Pendant ce temps, plus de la moitié des démocrates avaient une opinion défavorable de Kennedy.

Et un Sondage The Economist/YouGov menée au cours de la dernière semaine de septembre et de la première semaine d’octobre a montré que 60 % des électeurs conservateurs auto-identifiés avaient une opinion très ou plutôt favorable de Kennedy, contre 29 % des électeurs libéraux auto-identifiés. Une majorité de libéraux avaient une opinion défavorable à son égard.

Tout comme les électeurs conservateurs, certains groupes conservateurs semblent se montrer favorables à Kennedy. Vendredi après-midi, la Conférence d’action politique conservatrice a annoncé que Kennedy devrait prendre la parole lors de son sommet des investisseurs fin octobre, tout comme le candidat républicain à la présidentielle, Vivek Ramaswamy.

La campagne Kennedy n’a pas dit s’il se présenterait comme indépendant, mais un super PAC le soutenant, American Values ​​2024, l’a récemment soutenu. mené et rendu public un sondage montrant comment Kennedy se comporterait dans « une course à trois » contre Biden et Trump.

Leannais, l’électrice du Michigan qui a soutenu Biden en 2020 mais le regrette, et sa sœur Tracy O’Connor, qui a soutenu Trump en 2016, ont voyagé ensemble depuis Détroit pour voir Kennedy à Warren jeudi soir. Lorsque NBC News a demandé qui elles soutiendraient à la présidence entre Biden et Trump si Kennedy n’était pas une option, les sœurs se sont exclamées à l’unisson : « Trump !