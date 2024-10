RFK Jr. suggère qu’il jouera un rôle important dans la politique agricole et de santé si Trump est élu

Robert F. Kennedy Jr. suggère qu’il aura une influence significative sur la politique agricole américaine si Donald Trump est élu président, le dernier d’une série de rôles qu’il a envisagé pour lui-même dans une deuxième administration Trump.

Kennedy, un militant anti-vaccin et écologiste qui s’est présenté à la présidence en tant qu’indépendant avant approuver Trumpa publié lundi sur les réseaux sociaux une vidéo qu’il a filmée devant le siège du ministère américain de l’Agriculture à Washington.

« Les intérêts des entreprises ont détourné les directives alimentaires de l’USDA pour faire des aliments naturels non transformés une réflexion après coup. C’est l’une des raisons pour lesquelles 70 % de l’alimentation américaine est désormais composée d’aliments ultra-transformés. Nous allons changer cela », a déclaré Kennedy, avant d’énumérer une série d’idées politiques qui semblent aller à l’encontre d’une grande partie de ce que le ministère de l’Agriculture de Trump a fait sous sa première administration.

«Quand Donald Trump me fera entrer dans le bâtiment devant lequel je me trouve actuellement, ce ne sera plus ainsi. L’agriculture américaine reviendra en force, tout comme la santé américaine.

La campagne Trump a déclaré dans un communiqué que les discussions formelles sur qui servirait dans une deuxième administration Trump étaient « prématurées ». Mais l’ancien président lui-même a déclaré lors de récents rassemblements que RFK Jr. était quelqu’un qui pourrait aider son administration s’il gagnait.

« Nous rendrons l’Amérique à nouveau en bonne santé. Tu sais qui va faire ça ? RFK Jr. Il a de bonnes idées », a déclaré Trump lors d’un rassemblement à Reading, en Pennsylvanie.

La perspective de voir Kennedy influencer un large éventail de politiques fédérales a sonné l’alarme parmi les partisans d’une science solide. Les experts en santé publique ont souligné le problème de Kennedy rôle central dans la diffusion de fausses informations et semer la peur dans le monde à propos des vaccins, ainsi que des théories du complot sur des technologies comme la 5G. Bien qu’il existe de rares cas de réactions graves aux vaccins, les milliards de doses administrées dans le monde fournissent des preuves concrètes de leur sécurité. L’Organisation mondiale de la santé affirme que les vaccins préviennent jusqu’à 5 millions de morts chaque année.

Trump, qui est engagé dans une lutte serrée pour la présidence avec la démocrate Kamala Harris, a obtenu le soutien de Kennedy en août après que le descendant de la célèbre famille politique démocrate ait suspendu sa candidature en tant que tiers parti. Il avait construit une base inhabituellement solide pour un candidat indépendant, propulsé par des électeurs contestataires et des sceptiques face aux vaccins qui suivent son travail anti-vaccin depuis la pandémie de COVID-19.

Même si les sondages publics n’indiquent pas clairement qu’il a un impact démesuré sur le soutien à l’un ou l’autre des candidats des principaux partis, il existe des preuves que le maintien de Kennedy dans la course nuirait davantage à Trump qu’à Harris. Dans une enquête AP-NORC menée en juillet, environ la moitié des républicains avaient une opinion favorable de Kennedy, contre environ 3 démocrates sur 10 et une proportion similaire d’indépendants.

En soutenant Trump, Kennedy a suggéré que Trump lui avait proposé un emploi si l’ancien président revenait à la Maison Blanche, mais ni lui ni Trump n’ont fourni de détails. Avant l’approbation, la campagne Kennedy a déclaré à l’émission HBO « Last Week Tonight » en août que les deux avaient discuté de « la possibilité d’un poste au Cabinet – HHS », faisant référence au ministère de la Santé et des Services sociaux, qui supervise les Centers for Disease. Control and Prevention, la Food and Drug Administration et les National Institutes of Health, entre autres agences.

Kennedy a réalisé ce mois-ci une série de vidéos dans lesquelles il affirme qu’il envisage d’exercer son influence sur un large éventail de politiques si Trump gagne.

Le Département de l’Agriculture des États-Unis – que Kennedy a publié lundi, le jour de son mère, Ethel Kennedy, funérailles — est la principale agence chargée du soutien aux agriculteurs, de la santé animale et végétale et de la sécurité sanitaire de la viande, de la volaille et des œufs. Il supervise les programmes fédéraux de nutrition qui fournissent de la nourriture aux personnes à faible revenu, aux femmes enceintes et aux jeunes enfants, ainsi que des repas scolaires.

Cependant, l’expérience de Kennedy en tant qu’avocat spécialisé dans l’environnement ne sera probablement pas très populaire dans le secteur de l’agriculture. Il a contesté l’utilisation généralisée d’herbicides comme le Roundup et les grandes fermes commerciales et opérations d’alimentation animale qui dominent l’industrie, car elles constituent le moyen le plus efficace d’élever des cultures et des animaux. Bayer, qui fabrique le désherbant Roundup, a fait l’objet de dizaines de milliers de poursuites judiciaires alléguant qu’il provoque le cancer, une accusation que la société nie.

«Si j’étais Trump, j’essaierais de le faire taire le plus vite possible. Vous pensez vraiment que RFK se vendrait très bien dans les régions agricoles ? a déclaré John Hansen, président de longue date du Nebraska Farmers Union.

Bon nombre des politiques menées par Sonny Perdue, le secrétaire à l’Agriculture pendant le premier mandat de Trump, ont favorisé les fermes et les élevages massifs contre lesquels Kennedy s’insurge.

Le 1er octobre, Kennedy a publié une vidéo tournée devant l’Agence de protection de l’environnement, dans laquelle il a déclaré qu’il prévoyait de travailler sur les questions de santé et d’environnement. Quatre jours plus tard, il a annoncé qu’il s’associait à Trump « pour transformer la nourriture, la forme physique, l’air, l’eau, le sol et les médicaments de notre pays ».

« Notre grande priorité sera de nettoyer les agences de santé publique comme le CDC, le NIH, la FDA et le ministère américain de l’Agriculture. Ces agences sont devenues des marionnettes pour les industries qu’elles sont censées réglementer », a déclaré Kennedy.

La semaine dernière, il a ciblé la Food and Drug Administration dans une vidéo tournée à l’extérieur du Capitole américain.

« Je veux entrer à l’intérieur de la FDA pour rendre l’Amérique à nouveau en bonne santé », a-t-il déclaré, terminant la vidéo par la phrase : « Amenez Donald Trump à la Maison Blanche en novembre et moi à la FDA. »

Un porte-parole de Kennedy n’a pas répondu aux messages sollicitant des commentaires mardi.

Brian Hughes, conseiller principal de la campagne Trump, a déclaré qu’il était trop tôt pour dire qui servirait dans une administration Trump, mais qu’un groupe de direction de transition Trump-Vance se préparait à « ce qui viendrait après les élections ».

Mike Haag, un partisan de Trump qui exploite environ 2 000 acres et élève environ 6 000 porcs par an près de la petite ville d’Emington, dans l’Illinois, a déclaré qu’il ne pensait pas que Kennedy serait un bon choix pour le ministère de l’Agriculture, mais il ne va pas s’inquiéter. j’en parle trop à ce stade.

« Je ne peux pas imaginer que ce serait une bonne chose, mais jusqu’à ce que Trump dise réellement qu’il va le faire, je ne le laisserais probablement pas tenir beaucoup non plus », a déclaré Haag.

Le groupe à but non lucratif anti-vaccin de Kennedy, Children’s Health Defense, a actuellement un procès en cours contre un certain nombre d’organismes de presse, parmi lesquels l’Associated Press, les accusant d’avoir violé les lois antitrust en prenant des mesures pour identifier la désinformation, notamment sur le COVID-19 et le COVID-19. 19 vaccins. Kennedy a pris congé du groupe lorsqu’il a annoncé sa candidature à la présidence, mais il est répertorié comme l’un de ses avocats dans le procès.