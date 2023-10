RFK Jr. se présente à la présidence en tant qu’indépendant, un soulagement pour les Kennedy

Les aspirations présidentielles de Robert ont ébranlé la famille Kennedy. Avant l’annonce de son frère en avril, Chris a déclaré dans une interview avec POLITICO qu’il y avait « un dialogue intra-familial solide » sur la candidature de Robert. « Nous avons tous partagé avec lui nos pensées sincères. C’est ce que fera une grande famille catholique irlandaise.

Les Kennedy, qui comptent l’un des noms les plus éminents de la politique démocrate, n’en sont pas restés là. Les conversations le poussant à abandonner se sont poursuivies. Chris a déclaré que des membres de la famille l’avaient confronté lors de grands événements familiaux à Hyannis Port et à Cape Cod. Ils en ont parlé avec lui lors de chaînes de SMS et lors de réunions Zoom. « Aucun de nous n’aime les conflits entre nous », a déclaré Chris, mais quand ils l’aiment, « c’est un contact total ».

Les frères et sœurs de Robert ont passé des mois sans équivoque à essayer de retirer leur frère de la course. Mais finalement, Chris a déclaré : « C’était sa décision. » La campagne de Robert Kennedy Jr. n’a donné lieu à aucune demande de commentaire.

Biden n’a jamais risqué de perdre l’investiture, mais la candidature de Robert s’est avérée quelque peu embarrassante pour les démocrates. Robert, avocat environnemental de longue date et militant anti-vaccin, semblait susciter un vote de protestation de la part des démocrates, suggérant que Biden était faible avant une potentielle revanche avec Trump.

Mais dans le virage de Kennedy vers un indépendant, les premiers sondages semblent suggérer que les sentiments anti-vaccins qu’il épouse pourraient attirer plus de républicains que de démocrates.

Chris pense qu’il y a quelque chose dans cette dispute. « Comme Bobby ne se présente plus au Parti démocrate, cela nous a enlevé beaucoup de pression », a-t-il déclaré. «Nous aimons notre frère. Nous aimons notre fête. Et nous aimons notre président. En fin de compte, il vaut mieux qu’il se présente comme indépendant et qu’il puisse avoir un impact sur le président Trump.»

Mais peut-être parce qu’ils appartiennent à un parti qui a déjà vu la présidence s’éloigner grâce à des spoilers tiers, les autres frères et sœurs Kennedy n’ont pas été aussi généreux à l’égard de la décision de Robert.

« La décision de notre frère Bobby de se présenter comme candidat tiers contre Joe Biden est dangereuse pour notre pays », a déclaré la sœur de Robert. Rory Kennedy a partagé sur les réseaux sociaux . « Nous dénonçons sa candidature et la considérons périlleuse pour notre pays. » Kerry Kennedy, Joseph P. Kennedy II et Kathleen Kennedy ont également signé la déclaration.

Chris n’a pas adhéré à ce sentiment, semblant plus optimiste quant au fait que la décision de Robert aidera Biden.

« Nous espérons qu’il obtiendra le soutien du président Trump et qu’il aidera finalement Joe Biden », a déclaré Chris, qualifiant le départ de son frère de « signe de force » pour Biden. « Aucun autre candidat qui envisage de se présenter n’a autant de charisme que Bobby. Si Bobby n’a pas pu battre Biden, je pense que personne n’y parviendra.

Chris, qui travaille dans les milieux d’affaires de Chicago, s’est lui-même mêlé à la politique. Il s’est présenté à l’investiture démocrate au poste de gouverneur de l’Illinois en 2018 et a perdu face à l’actuel gouverneur JB Pritzker. Il voit des preuves anecdotiques précoces selon lesquelles la candidature de Robert est attrayante pour ses amis républicains.

« Les gens que je connais qui expriment le plus leur soutien à Bobby sont beaucoup de mes amis républicains traditionnels », a déclaré Chris. « En tant que Kennedy, seul Bobby, avec ce genre de charisme, pouvait attirer autant de soutien républicain. »

Chris s’attend à ce que la campagne de son frère ait lieu lors des prochaines festivités de Thanksgiving au port de Hyannis. Environ 120 membres de la famille se réuniront et chacun aura une nouvelle fois l’occasion de dire à Robert ce qu’il pense de sa candidature.

Un membre de la famille qui ne sera pas critique est Ethel Kennedy, la matriarche de la famille, qui « soutient sans équivoque ses enfants », a déclaré Chris. « Mais elle a une photo du président Biden sur son manteau. »