RFK Jr. porte toujours son alliance et assiste aux funérailles d’Ethel Kennedy avec Cheryl Hines au milieu d’allégations selon lesquelles il voulait imprégner Olivia Nuzzi

Robert F. Kennedy Jr. a fait une rare apparition publique aux côtés de son épouse, l’actrice Cheryl Hines, mercredi, un jour seulement après que des allégations farfelues aient été formulées devant le tribunal selon lesquelles il aurait déclaré à la journaliste Olivia Nuzzi qu’il voulait la « posséder », la « contrôler » et la « féconder ».

Kennedy, 70 ans, arborait son alliance et portait un costume sombre alors qu’il assistait au service commémoratif de sa défunte mère, Ethel Kennedy, à la cathédrale Saint-Matthieu l’Apôtre de Washington.

Le mois dernier, le New York Magazine a mis en congé la célèbre scribe politique Nuzzi, 31 ans, après avoir avoué une « relation personnelle » avec Kennedy. Plusieurs sources ont ensuite décrit la liaison comme un rendez-vous de sexting vulgaire qui a commencé après qu’elle l’ait interviewé l’année dernière pour un profil.

Cheryl Hines a accompagné Robert F. Kennedy Jr. aux funérailles de sa mère mercredi. Getty Images

Plus tôt ce mois-ci, Nuzzi a demandé une ordonnance de protection contre son ex-fiancé Ryan Lizza, co-auteur du reportage Playbook de Politico, et l’a accusé d’avoir concocté un plan de chantage contre elle ainsi que d’avoir piraté ses appareils pour rendre publique la relation avec Kennedy. .

Lizza, 50 ans, a fermement nié ces accusations et a riposté mardi dans un dossier judiciaire explosif décrivant les affirmations salaces faites par Nuzzi à propos de sa romance avec l’ancien candidat à la présidentielle.

En privé, Nuzzi a qualifié RFK Jr. de « accro au sexe » de 70 ans qui l’a manipulée en raison de « l’énorme disparité de pouvoir » entre les deux hommes, selon le dossier judiciaire de Lizza. Elle aurait également décrit la relation comme « toxique, malsaine, stupide, psychotique, folle, indéfendable ».

RFK Jr. a été vu portant toujours son aile de mariage au milieu du drame des sextos. Josh Morgan / RÉSEAU USA TODAY via Imagn Images

Lizza, qui est actuellement en congé du célèbre bulletin d’information de Politico, a en outre allégué devant le tribunal qu’il avait exhorté en privé Nuzzi à ne pas rapporter les détails que RFK Jr. lui avait donnés et à dire la vérité à son rédacteur en chef.

Kennedy est resté largement muet sur cette affaire, affirmant par l’intermédiaire d’un porte-parole qu’il « n’a rencontré Olivia Nuzzi qu’une fois dans sa vie pour une interview qu’elle a demandée, qui a donné lieu à un article à succès » et niant le récit de Lizza comme étant « catégoriquement faux ».

Olivia Nuzzi aurait affirmé que RFK Jr. avait dit qu’il voulait la mettre enceinte. Getty Images

Le Post a largement rendu compte des penchants de RFK Jr., y compris des détails de son journal personnel dans lequel il décrit être prisonnier de « pulsions sauvages » et de « démons puissants » en matière de sexe.

Kennedy a admis qu’il « avait eu une jeunesse très, très turbulente », mais les allégations contre lui ont persisté jusqu’à un âge avancé.

Au cours de l’été, une nounou embauchée dans les années 1990 par le père de six enfants a affirmé que RFK Jr. agressé sexuellement elle quand elle avait 23 ans. Kennedy s’est excusé par SMS lorsque la femme a rendu publiques ses affirmations.

Peu de temps après la révélation de la liaison avec Nuzzi, Kennedy a été vu portant son alliance à plusieurs reprises, notamment lors d’un événement de soutien l’ancien président Donald Trump à Las Vegas le mois dernier.

RFK Jr. et sa femme ont rarement été vus ensemble en public ces derniers temps. Reuters

Hines, 59 ans, a été vue fin septembre sans son alliance alors qu’elle assistait à une afterparty de la Fashion Week de Milan, alors que Page six précédemment rapportée.

La star de « Curb Your Enthusiasm » a aurait J’ai réfléchi à l’opportunité de divorcer ou non du descendant de Kennedy.

Le fils du défunt procureur général et sénateur de New York a mis fin à sa candidature indépendante à la présidence en août et a soutenu Trump, ce qui aurait irrité Hines.

Le président Biden, 81 ans, était également présent mercredi aux funérailles d’Ethel Kennedy aux côtés des anciens présidents Barack Obama et Bill Clinton.

Ethel Kennedy est décédée des complications d’un accident vasculaire cérébral le 10 octobre à l’âge de 96 ans.

RFK Jr. est l’un des neuf enfants d’Ethel qui lui survivent.