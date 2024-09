RFK Jr., marié, s’est vanté des photos « intimes » qu’il avait de la journaliste Olivia Nuzzi au milieu d’un scandale de sexting

Robert F. Kennedy Jr. se serait vanté d’avoir des images « intimes » de la journaliste du magazine New York Olivia Nuzzi au cours de leur liaison sexuelle.

Selon le Daily BeastL’homme politique de 70 ans a raconté à ses amis proches les photos que lui avait envoyées le correspondant politique, ce qui a fait éclater le scandale.

Nuzzi, 31 ans, aurait été confronté à ces images par le rédacteur en chef du magazine, David Haskell, lors d’une réunion en tête-à-tête le 13 septembre.

Robert F. Kennedy Jr., vu ci-dessus avec sa femme en mars 2024, se serait vanté auprès de ses amis d’avoir des images inappropriées de la journaliste Olivia Nuzzi. Bloomberg via Getty Images

Selon le Daily Beast, c’est la bouche de Kennedy qui a conduit à la révélation de sa liaison sexuelle avec Nuzzi, vue ici. Olivia Nuzzi / Facebook

Haskell a expliqué qu’il avait appris que Kennedy avait parlé des photos et dit aux gens qu’il était dans une relation amoureuse avec Nuzzi.

Dans un premier temps, Nuzzi a nié les allégations avant d’avouer, semble-t-il, les images.

Elle a été suspendue de son poste et une enquête externe concernant l’éthique de la journaliste est en cours, selon le média.

Les représentants de Nuzzi et Kennedy n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter.

Le 13 septembre, la journaliste, vue ci-dessus en septembre 2023, a été convoquée à une réunion avec le rédacteur en chef du magazine New York, David Haskell, où elle a été confrontée aux images. ZUMAPRESS.com

Haskell a dit à Nuzzi qu’il avait appris que Kennedy parlait des images. Instagram/@olivianuzzix

Jeudi, le magazine New York a publié une déclaration sur la suspension de Nuzzi, bien qu’il n’ait pas mentionné le nom du neveu de l’ancien président John F. Kennedy.

« Récemment, notre correspondante à Washington, Olivia Nuzzi, a reconnu aux rédacteurs en chef du magazine qu’elle avait eu une relation personnelle avec un ancien sujet lié à la campagne de 2024 alors qu’elle faisait un reportage sur la campagne, une violation des normes du magazine concernant les conflits d’intérêts et les divulgations », a écrit le média via son site Web.

« Si le magazine avait été au courant de cette relation, elle n’aurait pas continué à couvrir la campagne présidentielle », ont-ils poursuivi, ajoutant qu’il n’y avait « aucune inexactitude ni preuve de partialité » dans les articles passés de Nuzzi.

Le journaliste politique a nié les accusations avant d’avouer. olivianuzzi/Instagram

Kennedy, vu ici le 10 septembre, et Nuzzi se sont rencontrés l’année dernière lorsqu’elle a fait un profil sur lui. Getty Images

Le magazine a expliqué que Nuzzi était en congé et s’est excusé pour la « violation » envers les lecteurs.

Nuzzi s’est également exprimé sur cette prétendue liaison dans une déclaration jeudi, évitant de mentionner le nom de RFK Jr.

« La nature de certaines communications entre moi et un ancien sujet de reportage est devenue personnelle », a-t-elle écrit, ajoutant que leur relation n’était pas physique.

Ils se sont rencontrés chez lui à Brentwood, en Californie. Getty Images

Leur relation aurait commencé peu de temps après leur rencontre. Bloomberg via Getty Images

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci de vous être inscrit !

Des sources proches du dossier ont déclaré au New York Post que Nuzzi et l’avocat spécialisé en droit de l’environnement avaient échangé des SMS de manière inappropriée alors qu’il était marié à Hines et que la journaliste était fiancée au journaliste Ryan Lizza, selon le Post. (Lizza a déclaré que Nuzzi et lui avaient annulé leurs fiançailles après l’annonce de la liaison.)

En novembre 2023, Nuzzi a publié un profil sur Kennedy Jr. après avoir visité son domaine de Brentwood, en Californie, et fait de la randonnée ensemble dans les montagnes de Santa Monica.

Des sources ont déclaré à Status que leur prétendue liaison par SMS s’est produite peu de temps après.

En 2022, Nuzzi s’est fiancée à Ryan Lizza. Instagram/@olivianuzzix

Kennedy est marié à Cheryl Hines, vue ci-dessus en mars. AFP via Getty Images

« M. Kennedy n’a rencontré Olivia Nuzzi qu’une seule fois dans sa vie pour une interview qu’elle avait demandée, ce qui a donné lieu à un article à charge », a déclaré un porte-parole de Kennedy Jr. au Post.

Suite à cette nouvelle choc, l’épouse du militant anti-vaccin a été aperçue sans son alliance alors qu’elle se trouvait en Italie pour la Fashion Week de Milan, vendredi.

Kennedy Jr. et Hines, 59 ans, se sont mariés en 2014 après ses liaisons infâmes lors de ses mariages précédents avec Emily Ruth Black et Mary Richardson.