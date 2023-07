RFK Jr. fait vœu de Bitcoin

L’espoir présidentiel américain dit qu’il a l’intention de lier le dollar à la crypto-monnaie

Le candidat démocrate à la présidence, Robert F. Kennedy Jr., a déclaré qu’il soutiendrait le dollar américain avec la crypto-monnaie numérique Bitcoin si sa candidature à la Maison Blanche était retenue en 2024.

S’exprimant mercredi lors d’un forum en ligne organisé par Heal the Divide, un super PAC avec des liens avec la députée républicaine brûlante Marjorie Taylor Greene, Kennedy a annoncé qu’il avait l’intention de soutenir le dollar avec « actifs durs » tels que l’or, l’argent, le platine ou le Bitcoin.

Cela agirait comme un moyen de stabiliser une économie américaine aux prises avec l’inflation et la hausse des coûts à la consommation, a affirmé Kennedy.

« Soutenir les dollars et les obligations de la dette américaine avec des actifs durables pourrait aider à restaurer la force du dollar, à freiner l’inflation et à inaugurer une nouvelle ère de stabilité financière, de paix et de prospérité aux États-Unis », il a déclaré.

De plus, Kennedy a déclaré que sous son administration, les conversions de Bitcoin en dollars seraient exonérées de l’impôt sur les gains en capital – des mesures qui, selon lui, rempliraient son objectif de « faire de l’Amérique la plaque tournante mondiale de la crypto-monnaie, en particulier du Bitcoin. » Il a ajouté que l’exemption rendrait les États-Unis plus compétitifs pour les entreprises commerciales par rapport aux régions favorables à la cryptographie telles que la Suisse ou Singapour.

Kennedy, qui est le neveu de l’ancien président américain John F. Kennedy, a annoncé en mai lors de la conférence Bitcoin 2023 à Miami, en Floride, que sa campagne accepterait les dons financiers en monnaie numérique.

Plus tôt ce mois-ci, les révélations de la campagne Kennedy ont révélé qu’il avait jusqu’à 250 000 $ d’investissements en Bitcoin dans son portefeuille financier, contredisant apparemment les commentaires précédents selon lesquels il n’avait aucun lien financier avec la crypto-monnaie. Cependant, un porte-parole a insisté plus tard « il n’y a pas de conflit » car l’investissement de Kennedy est venu après qu’il ait déclaré qu’il n’était pas un investisseur Bitcoin.

Un autre candidat à la présidence, le républicain Vivek Ramaswamy, est également un partisan de premier plan de Bitcoin et accepte de la même manière les dons de campagne numérique. Le gouverneur de Floride et espoir de la Maison Blanche, Ron DeSantis, a également exprimé son soutien à la monnaie numérique.

Bitcoin est devenu un aspect clé des portefeuilles de nombreux investisseurs ces dernières années, certains étant attirés par ses transferts d’argent bon marché et rapides et ses systèmes décentralisés. Les critiques, cependant, soulignent que sa volatilité des prix parfois extrême est un risque majeur pour les investisseurs potentiels.