Le candidat présidentiel et théoricien du complot anti-vaccin Robert F Kennedy Jr a fait l’éloge du propriétaire de Twitter, Elon Musk, pour avoir défendu la liberté d’expression, lors d’un événement sur les espaces Twitter avec l’exécutif lundi après-midi.

M. Kennedy, qui a longtemps promu la théorie discréditée selon laquelle les vaccins jouent un rôle dans l’autisme, a participé à un événement Twitter Spaces lundi et a félicité M. Muk pour sa gestion du géant des médias sociaux pour avoir soi-disant arrêté la censure des voix qui s’opposent à l’orthodoxie.

« Je veux juste vous dire à quel point je vous admire pour cela et à quel point je suis reconnaissant au nom de mon pays », a-t-il déclaré. « Vous viendriez ici d’un autre pays et seriez un instrument clé pour sauver la démocratie américaine et la liberté d’expression. »

Le forum est le deuxième événement de ce type organisé par M. Musk avec un candidat à la présidence. Le mois dernier, M. Musk a organisé un forum Twitter Sspaces avec le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, alors qu’il annonçait sa candidature à l’investiture républicaine à la présidence en 2024.

M. Kennedy a annoncé sa candidature pour défier le président Joe Biden pour la nomination démocrate à la présidence en 2024 en avril. Lors de l’événement de lundi, il a déclaré que ses collègues démocrates avaient mal compris M. Musk et l’avaient injustement calomnié.

« J’ai été tellement surpris et ravi quand vous avez fait cela par vous-même et clairement vous avez été dépeint comme quelqu’un comme ce programme sinistre, mais vous faites étape après étape ce qui n’est pas dans votre intérêt et qui est clairement conçu pour protéger liberté d’expression », a-t-il déclaré.

Il a également félicité M. Musk pour avoir publié les soi-disant «Twitter Files» qui montraient des communications internes au sein de Twitter avant que M. Musk ne reprenne la société en octobre 2022 sur la façon dont ils modéraient le contenu, comme Le New York Post histoire sur l’ordinateur portable de Hunter Biden ainsi que sur la décision de l’entreprise de suspendre le compte de l’ancien président Donald Trump.

« Je ne peux pas imaginer qu’un avocat ou Twitter vous ait dit que c’était une bonne idée », a-t-il déclaré.

M. Musk a répondu en disant que ses actions avaient un coût financier élevé.

« Je me fiche de combien cela coûte ou ce qu’il faut », a-t-il déclaré. Si nous perdons la liberté d’expression, nous perdons.

En réponse, M. Kennedy l’a comparé aux révolutionnaires américains qui ont déclaré leur indépendance du Royaume-Uni et qui ont risqué leur propre fortune et leur réputation.

« Ils mettent leur propriété en jeu, ils mettent leur situation financière et leur statut social en jeu », a-t-il déclaré. « Je vous ai vu faire la même chose et vous avez été un tel exemple pour les autres Américains de la façon dont nous devrions nous comporter même si cela nous coûte beaucoup d’argent. »

De même, M. Kennedy a déclaré que les libéraux devraient soutenir la liberté d’expression de ceux avec qui ils ne sont pas d’accord, évoquant le fait que les libéraux soutenaient le droit de défiler dans la banlieue largement juive de Skokie, dans l’Illinois, dans les années 1970.

Pendant une grande partie du forum, M. Musk n’a pas défié M. Kennedy, y compris sur certaines de ses affirmations les plus farfelues selon lesquelles l’ancien cadre de Fox News, Roger Ailes, l’aurait empêché de discuter des personnes blessées par les vaccins sur le réseau d’information par câble. Il est également passé devant M. Kennedy en disant que « Covid était clairement un problème d’armes biologiques ».

Les deux hommes se sont également promenés et ont eu une conversation plus longue sur l’intelligence artificielle et ce qu’elle ferait à la main-d’œuvre américaine ainsi que sur le projet Neuralink de M. Musk. À un moment donné, Michael Shellenberger, l’un des écrivains qui a publié les fichiers Twitter, a sauté dans la conversation.

La conversation a eu lieu après que l’ancien dirigeant de Twitter, Jack Dorsey, a tweeté son soutien à M. Kennedy, disant « Il peut et va » vaincre M. Biden, M. Trump et M. DeSantis.