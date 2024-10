RFK Jr. est présent avec Cheryl Hines

Les membres hétéroclites du clan Kennedy se sont rendus lundi aux funérailles d’Ethel Kennedy – la veuve de Robert F. Kennedy et le dernier lien avec l’époque de la famille « Camelot » à la Maison Blanche.

Ethel, décédée à 96 ans des suites d’un accident vasculaire cérébral, a été commémorée lors d’un service funéraire fermé au public et à la presse à Cape Cod lundi matin.

De sombres cloches d’église ont sonné sous un ciel couvert à l’extérieur de la paroisse Notre-Dame de la Victoire à Centerville, dans le Massachusetts, à seulement quelques kilomètres de l’enceinte Kennedy à Hyannis Port.

Robert F. Kennedy Jr. avec son épouse Cheryl Hines lors des funérailles de sa mère. David McGlynn pour le NY Post

Hines et RFK Jr. ont fait front commun au milieu d’informations selon lesquelles il aurait eu un scandale de sexting avec Olivia Nuzzi. David McGlynn pour le NY Post

Cheryl Hines, Robert F. Kennedy Jr. et leur fils Aidan Caohman Vieques Kennedy (derrière RFK Jr.) ont assisté ensemble aux funérailles. David McGlynn pour le NY Post

Le cercueil d’Ehtel Kennedy en cours de transport à Notre-Dame de la Victoire à Centerville, Massachusetts, le 14 octobre 2024. David McGlynn pour le NY Post

Les porteurs comprenaient Chris Kennedy, fils d’Ethel (arrière gauche), Conor Kennedy, fils de RFK Jr (au centre) et Timothy Shriver (à droite). David McGlynn pour le NY Post

Les membres de la famille Kennedy sont arrivés en limousine et le cercueil d’Ethel, couvert de fleurs blanches, a été transporté dans l’église.

RFK Jr., le deuxième fils d’Ethel, a été aperçu tenant la main de son épouse, l’actrice Cheryl Hines – au milieu d’informations faisant état de problèmes dans leur mariage suite au soutien de l’ancien candidat à la présidentielle à l’ancien président Donald Trump, et d’affirmations selon lesquelles RFK Jr. aurait procédé à un sexting. rendez-vous avec la journaliste politique Olivia Nuzzi.

Le programme des funérailles de la matriarche Kennedy. David McGlynn pour le NY Post

Maria Shriver et Christopher Schwarzenegger aux funérailles d’Ethel Kennedy. David McGlynn pour le NY Post

Les porteurs Max Kennedy, Chris Kennedy, Matt Kennedy et Joseph Kennedy III portent le cercueil d’Ethel Kennedy de l’église notre-Dame de la victoire, après les funérailles. PA

Était également présente sa fille Kyra Kennedy, 28 ans, mannequin et influenceuse et la plus jeune enfant de RFK Jr..

Caroline Kennedy, 66 ans, diplomate américaine et dernière enfant survivante du président John F. Kennedy, a été vue en train de lui rendre hommage.

Caroline a été ambassadrice des États-Unis au Japon sous l’administration Obama et est actuellement ambassadrice en Australie. En 2008, elle s’est lancée dans la course au siège sénatorial occupé par Hillary Clinton, mais s’est ensuite retirée pour des « raisons personnelles ». Le siège revint plus tard à Kirsten Gillibrand.

Un petit contingent de membres de la famille et d’amis proches s’est réuni lundi à la paroisse Notre-Dame de la Victoire à Centreville pour les funérailles d’Ethel Kennedy. David McGlynn pour le NY Post

Ethel Kennedy est décédée à 96 ans. PA

Maria Shriver, ancienne présentatrice de NBC News et ex-épouse d’Arnold Schwarzenegger, était présente avec son fils Christopher Schwarzenegger, diplômé de l’Université du Michigan.

Était également présent le frère de Maria, Anthony Shriver, fondateur de Best Buddies International, qui aide les personnes ayant une déficience intellectuelle à trouver un emploi rémunérateur.

Il aurait envisagé de se présenter au poste de gouverneur de Floride en 2006 et 2010, mais ne s’y serait jamais présenté.

Kyra Kennedy aux côtés de son père, RFK Jr. David McGlynn pour le NY Post

Timothy Shriver et Caroline Kennedy, le dernier enfant survivant du président John F. Kennedy, sont présents. David McGlynn pour le NY Post

Les Shrivers sont les enfants d’Eunice Kennedy, la sœur de JFK et RFK.

Il y avait aussi le fils aîné d’Ethel Kennedy, Joseph Kennedy II, et son fils Joseph Kennedy III, tous deux anciens membres du Congrès démocrate.

L’aîné Joseph Kennedy, membre du Congrès du Massachusetts pour six mandats, a renversé une Jeep qu’il conduisait à Nantucket en 1973, blessant son frère David et paralysant définitivement sa petite amie, Pam Kelley. Les flics ont cité Kennedy pour conduite imprudente et la famille a contribué aux soins de Pam au fil des ans.

Cuomo assiste à la messe funéraire avec ses enfants. David McGlynn pour le NY Post

L’ancien représentant du Massachusetts, Joseph Kennedy II, fils d’Ethel Kennedy, a été vu marchant avec des béquilles. PA

L’ancien représentant du Massachusetts Joseph Kennedy III, petit-fils d’Ethel Kennedy, était parmi les personnes en deuil. PA

Son fils, Joseph Kennedy III, a été nommé envoyé spécial des États-Unis pour l’Irlande du Nord en 2022 par le président Biden après avoir passé huit ans à la Chambre des représentants du Massachusetts.

Avec une valeur nette de près de 43 millions de dollars, selon le Center for Responsive Politics, le jeune Joseph Kennedy était l’un des membres les plus riches du Congrès au cours de son mandat.

James Kennedy, arrière-petit-fils d’Ethel Kennedy, part après les funérailles. PA

Rory Kennedy, fille de Robert F. Kennedy, vue quitter l’église. David McGlynn pour le NY Post

Ethel Skakel Kennedy était la matriarche du clan Kennedy à sa mort. Elle était la belle-sœur de JFK et veuve de RFK – ancien sénateur de New York et favori de la présidentielle démocrate de 1968. Elle ne s’est jamais remariée après son assassinat à Los Angeles pendant la campagne.

Le couple a été présenté en 1945, alors qu’Ethel avait 17 ans, et s’est marié en 1950. Ils ont eu 11 enfants, dont Robert F. Kennedy Jr., dont la candidature indépendante à la Maison Blanche en 2024 a été interrompue lorsqu’il a soutenu Trump.

Chris Kennedy, fils d’Ethel Kennedy, s’en va. PA