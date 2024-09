RFK Jr. doit être retiré des bulletins de vote en Caroline du Nord, selon la Cour suprême de l’État

La Cour suprême de Caroline du Nord a décidé lundi de révoquer l’ancien candidat indépendant à la présidence Robert F. Kennedy Jr. des bulletins de vote de l’État avant les élections générales.

La décision prise par quatre juges contre trois confirme la décision d’une cour d’appel qui avait ordonné vendredi que le nom de Kennedy soit retiré des bulletins de vote. Un tribunal de première instance avait auparavant rejeté la demande de Kennedy de se faire retirer des bulletins de vote. Cela signifie également que les bulletins de vote devront être réimprimés.

« Nous reconnaissons que l’accélération du processus d’impression de nouveaux bulletins de vote nécessitera un temps et des efforts considérables de la part de nos responsables électoraux et des dépenses importantes pour l’État », a écrit le juge Trey Allen dans l’opinion majoritaire de lundi. « Mais c’est un prix que la Constitution de la Caroline du Nord nous impose pour protéger le droit fondamental des électeurs de voter selon leur conscience et de faire en sorte que leur vote compte. »

Les juges Anita Earls, Richard Dietz et Allison Riggs ont émis une opinion dissidente.

Un avocat de Kennedy n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire lundi soir.

Cette décision est une victoire pour Kennedy, qui avait été frappé un peu plus tôt dans la journée par la décision de la Cour suprême du Michigan. a décidé qu’il devait rester Kennedy, qui s’était auparavant battu pour que son nom figure sur le plus grand nombre possible de bulletins de vote d’État, a cherché à faire retirer son nom, car les sondages indiquent qu’il pourrait nuire aux chances de Trump en novembre s’il restait sur le bulletin de vote.

Actualités NBC a signalé que la bataille juridique autour de l’apparition de Kennedy sur le bulletin de vote de Caroline du Nord a affecté le calendrier d’envoi des bulletins de vote, après que le conseil électoral de l’État a demandé aux responsables de ne pas commencer à envoyer les bulletins de vote par courrier le 6 septembre comme initialement prévu.

Un porte-parole du Conseil des élections de l’État de Caroline du Nord n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la décision du tribunal ou le nouveau calendrier des scrutins.

La décision de lundi a cité la clause sur les élections libres de la constitution de l’État, qui protège le droit de vote et garantit que ces votes soient comptés avec précision, pour rejeter une tentative de bloquer l’application de l’ordonnance de la cour d’appel visant à rayer Kennedy du bulletin de vote. La majorité a soutenu que si le nom de Kennedy « apparaît sur le bulletin de vote, cela pourrait priver de leur droit de vote d’innombrables électeurs qui croient à tort que le plaignant reste candidat à une élection ».

Un porte-parole de la campagne Trump n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire lundi soir.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com