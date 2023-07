RFK Jr. dit qu’il n’est pas anti-vaccin. Son dossier montre le contraire. C’est l’une des nombreuses incohérences

Le candidat démocrate à la présidence, Robert F. Kennedy Jr., a pris de l’importance pendant la pandémie de COVID-19 en raison de son opposition véhémente aux vaccins. Pourtant, il insiste sur le fait qu’il n’est pas anti-vaccin. Il s’est associé à des personnalités influentes d’extrême droite – dont Tucker Carlson, Steve Bannon et Michael Flynn – pour se faire connaître. Pourtant, il se présente comme un véritable démocrate héritant du manteau de la famille Kennedy.

Alors qu’il défie le président Joe Biden, les histoires qu’il raconte pendant la campagne électorale sur lui-même, le travail de sa vie et ce qu’il représente sont souvent à l’opposé de ce que son bilan montre réellement.

Bien que le principal défi de Kennedy à un président en exercice soit largement considéré comme un long coup, il a attiré l’attention des médias en raison de son nom célèbre et de la possibilité que sa course puisse affaiblir Biden avant ce qui devrait être une élection générale serrée en 2024. Il a attiré les éloges de candidats présidentiels républicains comme Donald Trump et le gouverneur de Floride Ron DeSantis. Pendant ce temps, les partisans de Trump, y compris son allié de longue date Roger Stone, ont suscité l’intérêt en lançant un ticket d’unité Trump-Kennedy.

Debra Duvall, 62 ans, qui vit à Fort Myers, en Floride, et a déclaré qu’elle siège au comité exécutif du comté de Lee GOP, s’est décrite comme une partisane de longue date de Trump, mais a déclaré qu’elle était déchirée pour 2024.

«Je prendrai Trump ou RFK. L’un ou l’autre », a-t-elle dit, expliquant qu’elle était attirée par les deux parce qu’elle pense qu’ils ne peuvent pas être achetés.

Ce type de soutien a démontré certaines des contradictions de la candidature de Kennedy. Il a déclaré vouloir « récupérer » le Parti démocrate, tout en s’alignant sur des personnalités d’extrême droite qui ont œuvré pour renverser la démocratie américaine. Il vante ses mérites en tant qu’écologiste, mais pousse le bitcoin – une crypto-monnaie qui nécessite d’énormes quantités d’électricité de superordinateurs pour générer de nouvelles pièces, incitant la plupart des défenseurs de l’environnement à s’y opposer bruyamment.

Et bien qu’il parsème ses discours, ses apparitions en podcast et ses supports de campagne d’invocations de l’héritage du Parti démocrate de son oncle le président John F. Kennedy et de son père Robert F. Kennedy, ses proches se sont éloignés de lui et l’ont même dénoncé.

« Il échange Camelot, la célébrité, les théories du complot et les conflits pour un gain personnel et une renommée », a déclaré Jack Schlossberg, petit-fils du président Kennedy, à propos de son cousin dans une vidéo Instagram plus tôt ce mois-ci. « Je l’ai écouté. Je le connais. Je ne sais pas pourquoi quelqu’un pense qu’il devrait être président. Ce que je sais, c’est que sa candidature est une honte.

Les récents commentaires de Kennedy selon lesquels le COVID-19 aurait pu être « ethniquement ciblé » pour épargner les juifs ashkénazes et les Chinois – qu’il nie être antisémites mais admet qu’il aurait dû être formulés avec plus de soin – ont également suscité une condamnation de sa sœur, Kerry Kennedy.

Les contradictions entre ce que dit Kennedy et ses antécédents n’étaient nulle part plus apparentes que lorsqu’il a témoigné devant un comité du Congrès ce mois-ci à l’invitation de membres républicains.

Des militants anti-vaccins, dont certains travaillent pour le groupe à but non lucratif de Kennedy, Children’s Health Defence, étaient assis dans les rangées derrière lui, le regardant insister : « Je n’ai jamais été anti-vaxx. Je n’ai jamais dit au public d’éviter la vaccination.

Mais ce n’est pas vrai. À maintes reprises, Kennedy a clairement exprimé son opposition aux vaccins. Ce mois-ci, Kennedy a déclaré dans une interview en podcast qu' »il n’y a pas de vaccin sûr et efficace » et a déclaré à FOX News qu’il croyait toujours à l’idée démystifiée depuis longtemps selon laquelle les vaccins peuvent causer l’autisme. Dans un podcast de 2021, il a exhorté les gens à «résister» aux directives du CDC sur le moment où les enfants devraient se faire vacciner.

« Je vois quelqu’un sur un sentier de randonnée portant un petit bébé et je lui dis, mieux vaut ne pas le faire vacciner », a déclaré Kennedy.

Cette même année, dans une vidéo de promotion et une campagne d’autocollants anti-vaccins par son organisation à but non lucratif, Kennedy est apparu à l’écran à côté d’un autocollant qui déclarait « SI VOUS N’ÊTES PAS UN ANTI-VAXXER, VOUS NE FAITES PAS ATTENTION. »

Un examen attentif des dossiers de financement de campagne de Kennedy montre que le mouvement anti-vaccin est au cœur de sa campagne.

Plusieurs membres de son personnel de campagne et consultants ont travaillé pour son groupe anti-vaccin Children’s Health Defence, notamment Mary Holland, la présidente du groupe en congé, la porte-parole de la campagne Stefanie Spear et Zen Honeycutt, qui a animé une émission pour la chaîne de télévision du groupe, CHD TV. .

Children’s Health Defence a actuellement un procès en cours contre un certain nombre d’organisations de presse, dont l’Associated Press, les accusant d’avoir violé les lois antitrust en prenant des mesures pour identifier la désinformation, y compris sur les vaccins COVID-19 et COVID-19.

La campagne a payé à KFP Consulting, une société basée au Texas dirigée par Del Bigtree, chef du groupe anti-vaccin ICAN et une voix de premier plan du mouvement, plus de 13 000 $ pour le conseil en communication, a constaté l’AP. Bigtree semblait toujours travailler pour la campagne la semaine dernière, lorsqu’un journaliste de l’AP l’a vu aider à organiser un événement Kennedy à New York.

Kennedy a également reçu un soutien substantiel d’activistes qui ont diffusé des informations erronées sur le coronavirus et les vaccins, notamment Steve Kirsch, un entrepreneur qui a faussement affirmé que les vaccins COVID-19 tuent plus de personnes qu’ils n’en sauvent, les chiropraticiens Patrick Flynn et Kevin Stillwagon, et d’autres.

Ty et Charlene Bollinger, qui dirigent une entreprise anti-vaccins et dont l’AP a précédemment rapporté avoir eu une relation financière avec Kennedy, ont donné plus de 6 000 $. Le couple, ainsi que le consultant en communication de Kennedy, Bigtree, ont participé à l’organisation d’un rassemblement près du Capitole le 6 janvier, et Ty Bollinger a déclaré qu’il faisait partie des personnes qui se pressaient aux portes du Capitole pour tenter de pénétrer à l’intérieur, bien qu’il ait dit il n’est pas entré.

Le couple fait partie du procès de Children’s Health Defence contre AP et d’autres médias.

American Values ​​2024, un super PAC soutenant Kennedy, est dirigé par des associés proches de Kennedy qui ont soutenu des idées anti-vaccins – l’ancien chef de la section new-yorkaise de Children’s Health Defence, John Gilmore, est son PDG et l’éditeur de Kennedy, Tony Lyons, est son coprésident.

La campagne Kennedy n’a pas renvoyé d’e-mails demandant des commentaires sur un certain nombre de questions, y compris comment il peut dire qu’il n’est pas anti-vaccin compte tenu de son bilan et de son soutien des militants anti-vaccins.

La course de Kennedy reçoit également beaucoup de soutien financier de la droite. Un super PAC soutenant la course présidentielle de Kennedy, appelé Heal the Divide PAC, a des liens profonds avec les républicains, selon les archives de la Commission électorale fédérale.

L’adresse du comité est répertoriée sous la garde de RTA Strategy, une société de conseil en campagne qui a été payée pour son travail pour aider à élire des républicains, dont la représentante de Géorgie Marjorie Taylor Greene et l’ancien candidat au Sénat de Géorgie Herschel Walker.

Le trésorier du PAC, qui travaille pour RTA Strategy, est Jason Boles, un ancien donateur de Trump et de nombreux autres républicains qui inclut «MAGA» et «AmericaFirst» dans sa biographie sur la plateforme X, anciennement connue sous le nom de Twitter.

Kennedy a nié connaître Boles ou le Heal the Divide PAC lors de l’audience du Congrès, en disant: « Je n’ai jamais entendu parler de M. Boles, et je n’ai jamais entendu parler de ce super PAC. »

Mais une vidéo disponible en ligne montre qu’il était conférencier invité lors d’un événement Heal the Divide deux jours plus tôt. La vidéo présente un logo « Heal the Divide 2024 » avec des clips de lui parlant longuement des plans pour soutenir le dollar américain avec du bitcoin et des métaux précieux.

Kennedy dit qu’en tant que président, il se battra pour l’honnêteté et la transparence du gouvernement, comblera la fracture politique, inversera le déclin économique, mettra fin à la guerre et préservera les libertés civiles. Il a fait de la liberté d’expression une partie importante de sa plate-forme, arguant que la communication du gouvernement avec les entreprises de médias sociaux censure injustement la parole protégée.

Le bureau de presse de Kennedy n’a pas répondu à plusieurs messages demandant son soutien de l’extrême droite.

Il n’a pas non plus répondu aux questions de savoir si sa position sur le bitcoin était en contradiction avec le fait d’être un écologiste.

Kennedy cite l’environnement comme l’une des six principales priorités sur son site Web de campagne et a passé de nombreuses années à parler contre la pollution et le changement climatique en tant qu’avocat spécialisé dans l’environnement. Pourtant, il a fait de la prise en charge du bitcoin, une crypto-monnaie énergivore, un élément clé de sa plate-forme.

L’extraction de Bitcoin, le processus de génération de nouvelles pièces, utilise d’énormes quantités d’électricité – plus que certains pays entiers n’en utilisent, a déclaré Scott Faber du Groupe de travail sur l’environnement.

En effet, il fonctionne en chargeant un réseau de superordinateurs de résoudre des énigmes mathématiques complexes, même si certaines autres crypto-monnaies ont adopté des méthodes de minage beaucoup plus économes en énergie.

« Aucune personne qui prétend être écologiste ne pourrait soutenir un actif numérique qui consomme inutilement plus d’électricité que tous les Américains n’en utilisent pour alimenter les lumières de nos maisons », a déclaré Faber. « En fait, le bitcoin produit plus de pollution climatique que tout autre actif numérique. »

Malgré les inconvénients environnementaux du bitcoin, certains démocrates, y compris des élus, ont plaidé pour la monnaie.

Kennedy, pour sa part, a déclaré à une foule à Bitcoin 2023 que les écologistes comme lui « continueront à faire pression sur vous pour vous améliorer ». En ligne, il a promu l’argument que la demande de bitcoin stimulera les investissements dans de nouveaux projets d’énergie renouvelable.

Quoi qu’il en soit, ses documents de divulgation financière montrent qu’il a déjà personnellement investi entre 100 001 et 250 000 dollars dans le bitcoin, et il a promis à Bitcoin 2023 qu’il ne laisserait pas l’argument environnemental entraver l’utilisation de la monnaie.

« En tant que président, je veillerai à ce que votre droit de détenir et d’utiliser des bitcoins soit inviolable », a-t-il déclaré.

Au cours des dernières années, Kennedy a cultivé ses liens avec l’extrême droite. Il est apparu sur Infowars, la chaîne dirigée par le théoricien du complot Sandy Hook Alex Jones. Il a accordé des interviews à l’allié de Trump, Steve Bannon et Tucker Carlson. Après avoir fait la une d’une étape du ReAwaken America Tour, le road show nationaliste chrétien organisé par l’ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, Michael Flynn, il a été photographié dans les coulisses avec Flynn, Charlene Bollinger et l’allié de Trump, Roger Stone.

Ces apparitions ont conduit à la bonne volonté de la droite, et il a trouvé un soutien enthousiaste parmi un segment de la base de Trump, certains le suggérant comme candidat potentiel à la vice-présidence.

Lors d’un rassemblement le 1er juillet dans la petite ville de Pickens, en Caroline du Sud, Adrian Palashevsky – un petit homme d’affaires qui se décrit plus comme un « libertaire » que comme un républicain – a proposé un billet pour l’unité, avec Kennedy comme son premier choix pour le vice-président de Trump.

« Je pense qu’ils s’entendraient très bien », a-t-il déclaré. « Ils sont tous les deux anti-establishment, et c’est pourquoi ils sont tant attaqués. »

DeSantis, l’un des challengers républicains de Trump, a également s’est livré à l’éloge pour le candidat marginal, déclarant dans une récente interview que même s’il ne deviendrait pas vice-président de Kennedy, il envisagerait de le nommer à l’une des agences fédérales qui réglemente la sécurité des vaccins et protège la santé publique.

« Si vous êtes président, vous savez, sicez-le à la FDA s’il est prêt à servir, ou sicez-le au CDC », a déclaré DeSantis.

Tout le monde n’achète pas la mystique Kennedy.

Lors de la réunion annuelle de l’Association nationale des élus et nommés latinos à New York au début du mois, Kennedy s’est fortement appuyé sur son héritage familial, mentionnant l’alliance de son père avec le dirigeant syndical Cesar Chavez et le travail de son oncle dans les pays d’Amérique latine.

Mais dans son discours de près de 20 minutes, il n’a présenté aucun plan ou proposition de politique, ni parlé de problèmes spécifiques auxquels la communauté latino-américaine est confrontée. Il a passé la plupart de son temps à raconter une histoire sur son arrestation avec l’acteur mexicain américain Edward Olmos en 2001, une tentative de relation avec la communauté qui a déçu à la fois les républicains et les démocrates dans le public.

Mario Ceballos, président d’un PAC représentant les Latinos LGBTQ +, a déclaré que le discours de Kennedy – et les croyances de la théorie du complot du candidat – l’avaient attristé.

« Quand je vivais au Mexique, Kennedy était un président américain que toute ma famille respectait », a déclaré Ceballos. « Et ce qu’il présente, ce sont des options ésotériques et dangereuses qui vont en fait blesser les mêmes personnes que son père et son oncle voulaient aider. »

___

Les rédacteurs d’Associated Press, Jill Colvin à West Palm Beach, en Floride, et Meg Kinnard à Pickens, en Caroline du Sud, ont contribué à ce rapport.

___ L’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées pour améliorer sa couverture explicative des élections et de la démocratie. En savoir plus sur l’initiative démocratique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Michelle R. Smith et Ali Swenson, Associated Press