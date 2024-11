RFK Jr. dit que Trump ferait pression pour éliminer le fluorure de l’eau potable. « C’est possible », dit Trump

PHÉNIX — PHÉNIX (AP) — Robert F. Kennedy Jr., un éminent partisan de allégations de santé publique démystifiées que Donald Trump a promis de confier à la tête initiatives en matière de santéa déclaré samedi que Trump ferait pression pour éliminer le fluorure de l’eau potable dès son premier jour de mandat s’il était élu président.

Le fluor renforce les dents et réduit les caries en remplacer les minéraux perdus lors de l’usure normaleselon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. L’ajout de faibles niveaux de fluorure à l’eau potable a longtemps été considéré comme l’une des plus grandes réalisations en matière de santé publique du siècle dernier.

Kennedy a fait la déclaration Samedi sur la plateforme de médias sociaux X aux côtés de diverses affirmations sur les effets du fluor sur la santé.

« Le 20 janvier, la Maison Blanche de Trump en informera tous les États-Unis. des systèmes d’eau pour éliminer le fluorure de l’eau publique », a écrit Kennedy. Trump et son épouse, Melania Trump, « veulent rendre l’Amérique à nouveau en bonne santé », a-t-il ajouté, répétant une phrase que Trump utilise souvent et qu’il relie à Kennedy.

Trump a déclaré dimanche à NBC News qu’il n’avait pas encore parlé de fluorure à Kennedy, « mais cela me semble OK. Vous savez que c’est possible.

L’ancien président a refusé de dire s’il solliciterait un poste au Cabinet pour Kennedy, un poste qui nécessiterait la confirmation du Sénat, mais a ajouté : « Il va jouer un rôle important dans l’administration. »

Lorsqu’on lui a demandé si l’interdiction de certains vaccins serait envisagée, Trump a répondu qu’il en parlerait à Kennedy et à d’autres. Trump a décrit Kennedy comme « un gars très talentueux et qui a des opinions bien arrêtées ».

La publication soudaine et inattendue du week-end sur les réseaux sociaux évoque l’élaboration politique chaotique qui a défini le mandat de Trump à la Maison Blanche, lorsqu’il publiait des déclarations politiques sur Twitter pratiquement à toute heure. Cela a également souligné les inquiétudes de nombreux experts à propos de Kennedy, qui a des théories démystifiées ont longtemps été promues sur la sécurité des vaccins, ayant une influence sur la santé publique américaine.

En 1950, les autorités fédérales ont approuvé la fluoration de l’eau pour prévenir la carie dentaire et ont continué à en faire la promotion même après l’arrivée sur le marché de marques de dentifrice au fluor plusieurs années plus tard. Bien que le fluorure puisse provenir de plusieurs sources, l’eau potable est la principale source pour les Américains, affirment les chercheurs.

Fonctionnaires abaissé leur recommandation concernant les niveaux de fluorure dans l’eau potable en 2015 pour traiter une maladie dentaire appelée fluorose, qui peut provoquer des taches sur les dents et qui devient de plus en plus courante chez les enfants américains.

En août, une agence fédérale déterminé « avec une confiance modérée » qu’il existe un lien entre des niveaux plus élevés d’exposition au fluorure et un QI plus faible chez les enfants. Le Programme national de toxicologie a fondé sa conclusion sur des études impliquant des niveaux de fluorure environ deux fois supérieurs à la limite recommandée pour l’eau potable.

Un juge fédéral a ensuite cité cette étude dans commande l’Agence américaine de protection de l’environnement pour réglementer davantage le fluorure dans l’eau potable. Le juge de district américain Edward Chen a averti qu’il n’était pas certain que la quantité de fluorure généralement ajoutée à l’eau entraîne une baisse du QI chez les enfants, mais il a conclu que des recherches croissantes indiquent un risque déraisonnable. Il a ordonné à l’EPA de prendre des mesures pour réduire ce risque, mais n’a pas précisé quelles devraient être ces mesures.

Dans son message X samedi, Kennedy a tagué Michael Connett, l’avocat principal représentant le plaignant dans ce procès, le groupe de défense de l’environnement Food & Surveillance de l’eau.

L’organisation anti-vaccin de Kennedy a engagé une action en justice contre des agences de presse, dont Associated Press, les accusant d’avoir violé les lois antitrust en prenant des mesures pour identifier la désinformation, notamment sur le COVID-19 et les vaccins contre le COVID-19. Kennedy est en congé du groupe mais est répertorié comme l’un de ses avocats dans le procès.

Le rôle que Kennedy pourrait jouer si Trump gagnait mardi reste incertain. Kennedy a récemment déclaré à NewsNation que Trump lui avait demandé de « réorganiser » les agences, notamment les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, les National Institutes of Health, la Food and Drug Administration et certaines agences relevant du ministère de l’Agriculture.

Mais pour l’instant, l’ancien candidat indépendant à la présidentielle est devenu l’un des principaux substituts de Trump. Trump mentionne fréquemment le soutien de Kennedy, descendant d’une dynastie démocrate et fils de l’ancien procureur général Robert Kennedy et neveu du président John F. Kennedy.

Kennedy a voyagé avec Trump vendredi et a pris la parole lors de ses rassemblements dans le Michigan et le Wisconsin.

Trump a déclaré samedi avoir dit à Kennedy : « Vous pouvez travailler sur la nourriture, vous pouvez travailler sur tout ce que vous voulez », sauf la politique pétrolière.

« Il veut la santé, il veut la santé des femmes, il veut la santé des hommes, il veut des enfants, il veut tout », a ajouté Trump.