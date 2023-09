RFK Jr. demande la protection des services secrets après une alerte à un assassinat

L’incident s’est produit à proximité du lieu où le père du candidat à la présidentielle américaine a été abattu en 1968.

Robert F. Kennedy Jr., dont le père et l’oncle ont tous deux été tués pendant la campagne électorale, a vécu un moment de tension lors d’un rassemblement à Los Angeles lorsqu’un homme lourdement armé se faisant passer pour un agent des forces de l’ordre fédérales a été appréhendé par ses gardes de sécurité.

S’adressant à X (anciennement Twitter), Kennedy a exprimé sa gratitude envers son équipe de sécurité privée.

« Je suis très reconnaissant que les protecteurs alertes et rapides de Gavin de Becker and Associates (GDBA) aient repéré et arrêté un homme armé qui tentait de m’approcher lors de mon discours sur l’héritage hispanique au Wilshire Ebell Theatre de Los Angeles ce soir » Kennedy a déclaré samedi dans un message X, ajoutant qu’il espérait que l’administration du président américain Joe Biden accéderait à sa demande de protection des services secrets, notant qu’il était « le premier candidat présidentiel de l’histoire à qui la Maison Blanche a refusé une demande de protection ».

Selon un communiqué publié par sa campagne, l’homme a affirmé faire partie de l’équipe de sécurité de Kennedy et leur a dit qu’il « devait être transmis immédiatement au candidat. » Repérant une arme à feu, l’équipe de sécurité a fait sortir l’homme de la zone et a informé la police de Los Angeles (LAPD).

La campagne affirme également qu’il y avait un deuxième homme, qui a été arrêté par le LAPD avec le principal suspect, qui avait un sac à dos contenant au moins une autre arme de poing, plusieurs couteaux et des munitions supplémentaires.

Le LAPD a confirmé dans un communiqué avoir reçu un appel vendredi vers 16h30 signalant un homme avec « une arme chargée dans un étui d’épaule et un insigne indiquant qu’il était un US Marshal. » Le suspect, identifié comme Adrian Paul Aispuro, 44 ​​ans, a été arrêté et placé en garde à vue. Il est détenu sous caution de 35 000 $ et fait face à une accusation de crime pour port d’arme dissimulée.

Robert F. Kennedy Jr., dont l’oncle, l’ancien président américain John F. Kennedy, et son père, sénateur de New York et candidat à la présidentielle, ont tous deux été assassinés il y a plus d’un demi-siècle, a déposé une demande de protection auprès des services secrets en avril, mais malgré plusieurs suivis, ses demandes ont été rejetées par la Maison Blanche.

Dans un post publié en juillet dernier, Kennedy affirmait que depuis l’assassinat de son père en 1968, tous les candidats à la présidence bénéficiaient de la protection des services secrets. « mais après 88 jours sans réponse et plusieurs relances », il a reçu une lettre de l’administration Biden disant que « la protection n’est pas garantie. »

Le directeur de campagne de Kennedy, l’ancien membre du Congrès Dennis Kucinich, a qualifié la décision « choquant et répugnant » et a accusé le bureau de Biden de politiser le ministère de la Justice et l’appareil de sécurité.