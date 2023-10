RFK Jr.-Boosting Super PAC annonce que plus de 11 millions de dollars ont été collectés depuis le changement de candidature indépendant

Le super comité d’action politique (PAC) soutenant la candidature présidentielle de Robert F. Kennedy Jr. a annoncé mardi avoir collecté plus de 11 millions de dollars depuis que le candidat a changé son affiliation à un parti indépendant lundi, de démocrate à indépendant, selon un communiqué de presse.

Kennedy a annoncé lors d’un rassemblement en Pennsylvanie qu’il se présenterait désormais à la présidence en tant qu’indépendant, suite à sa frustration à l’égard du Comité national démocrate. American Values ​​2024 a déclaré avoir reçu les dons dans les six heures seulement après l’annonce de Kennedy de la part des démocrates, des républicains et des indépendants de tout le pays, selon au communiqué de presse.

« Les Américains n’aiment pas la censure ou la propagande et ils en ont assez qu’on leur mente », a déclaré Tony Lyons, co-fondateur du super PAC, dans un communiqué. « Il est clair que Bobby inspire un mouvement populiste qui unit la gauche et la droite, les noirs et les blancs, les ruraux et les urbains, les jeunes et les vieux. »

« Sa campagne est un mouvement construit pour et par le peuple, et non par des politiciens et des entreprises corrompus. Vous pouvez le constater de ville en ville à travers le pays : il y a une véritable électricité et un désir palpable de changement », a ajouté Lyons. (EN RELATION : RFK Jr. annonce sa candidature à la présidentielle en tant que candidat indépendant)

« Je suis ici pour me déclarer candidat indépendant… nous déclarons notre indépendance des corps qui ont détourné notre gouvernement… de Wallstreet, #bigtech, #pharmabigAg, entrepreneurs militaires… les médias.. et enfin les 2 partis politiques”#RFKjr #DéclarezVotreIndépendance pic.twitter.com/TiRT5snVlx – Valeurs américaines 2024 (@AmValues2024) 9 octobre 2023

Kennedy a demandé aux Américains de se joindre à lui pour déclarer leur indépendance des deux principaux partis politiques, ainsi que des entreprises, des « Big Pharma », des « Big Tech », des « médias mercenaires » et des « élites cyniques » dans son discours d’annonce de changement de parti.

Avant son annonce, Kennedy obtenait un taux de 14,6 %, derrière le président Joe Biden avec 61,6 %. selon à la moyenne de RealClearPolitics du 8 au 29 septembre. Une enquête Reuters/Ipsos publiée jeudi suggère que Kennedy siphonnerait les votes de Biden et de l’ancien président Donald Trump en tant que candidat indépendant, où il a reçu 14 % de soutien.

« Des millions d’Américains à l’esprit indépendant assistent à la campagne de censure et de propagande la plus puissante contre tous les candidats de l’histoire politique américaine », a déclaré Lyons. « Ils sont en colère contre le DNC pour avoir tenté de les priver de leurs droits, désireux de soutenir un démocrate honnête et plus ouverts que jamais dans l’histoire américaine à un candidat indépendant et honnête. »

