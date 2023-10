RFK Jr. annonce qu’il se présentera comme candidat indépendant

Certains membres de la famille Kennedy ont publié une déclaration commune en réponse, qualifiant cette annonce de « profondément attristante » et de « périlleuse pour notre pays ».

« Bobby partage peut-être le même nom que notre père, mais il ne partage pas les mêmes valeurs, la même vision ou le même jugement », peut-on lire dans la déclaration de Rory Kennedy, Kerry Kennedy, Joseph P. Kennedy II et Kathleen Kennedy Townsend. Cependant, ses enfants soutiennent sa candidature et sa belle-fille, Amaryllis Fox, est co-directrice de sa campagne.

L’avocat de la justice environnementale devenu politicien exprime depuis longtemps sa frustration à l’égard du processus primaire lors d’entretiens. Son directeur de campagne, l’ancien représentant démocrate Dennis Kucinich, a plaidé en faveur d’une primaire plus compétitive dans une lettre adressée au Comité national démocrate le mois dernier. Et le Super PAC qui soutient Kennedy a même manifesté devant une récente réunion du DNC à Washington pour montrer son mécontentement.

Ces efforts n’ont rien changé et Kennedy poursuit désormais une offre indépendante.

Dans les sondages primaires, Kennedy a en moyenne environ 14 pour cent de soutien. Les critiques du candidat de longue haleine affirment que ses sondages ont sensiblement chuté parmi les électeurs démocrates des primaires à mesure qu’ils connaissaient mieux Kennedy, y compris son scepticisme à l’égard des vaccins. Une enquête auprès des électeurs a révélé que près de la moitié des les répondants confondaient Kennedy avec son pèreRobert Kennedy Sr., le défunt sénateur populaire de New York.

Mais l’attrait de Kennedy pourrait être plus fort en dehors des électeurs démocrates des primaires. Dans les semaines qui ont précédé l’annonce de Kennedy – alors qu’il devenait de plus en plus public sur ses frustrations – certains sondeurs ont testé Kennedy lors d’un affrontement aux élections générales contre Biden et l’ancien président Donald Trump, le favori républicain.

Le Super PAC soutenant Kennedy, American Values ​​2024, a publié un sondage montrant que Kennedy avait le potentiel d’obtenir plus de soutien de Trump que de Biden dans une course à trois. Et un sondage indépendant d’Ipsos a également donné à Kennedy environ 14% de soutien à partir d’une enquête menée auprès de 1 005 adultes américains, en s’appuyant sur les pourcentages de soutien face à face de Biden et de Trump. Kennedy, 69 ans, leur a lancé des piques lors de son discours.

« Tous deux ont des notes favorables qui sont profondément en territoire négatif », a déclaré Kennedy. « C’est ce que la politique bipartite nous a apporté. »

Kennedy s’est également révélé être un collecteur de fonds efficace pendant la course. Depuis son annonce en avril jusqu’à fin juin, son comité de campagne a collecté 6,3 millions de dollars, soit un total trimestriel similaire au récent total trimestriel du candidat républicain à la présidentielle, le sénateur. Tim Scott de Caroline du Sud. Une autre récolte impressionnante est attendue pour le troisième trimestre de cette année, qui comprend une collecte de fonds de plusieurs millions de dollars avec un concert de rock d’Eric Clapton et une journée de témoignage à succès de Kennedy à Capitol Hill.

Environ 400 personnes se sont rassemblées lundi pour saluer Kennedy devant le National Constitution Center, scandant « RFK, jusqu’au bout » et « Robby » devant une scène ornée de banderoles Kennedy 2024 affichant le slogan « Déclarez votre indépendance ». Sous les acclamations du public, il a lancé un message populiste dans son annonce, dénonçant les entreprises, les médias et les élites politiques qui ont corrompu le gouvernement.

American Values ​​2024, qui collecte des dons distincts de la campagne, a annoncé avoir collecté 5 millions de dollars le jour du témoignage de Kennedy. Cela s’ajouterait aux près de 10 millions de dollars que le PAC a déclaré avoir collectés jusqu’à la fin juin.

La présidente du RNC, Ronna McDaniel, a fustigé l’annonce de Kennedy lundi, se demandant s’il pouvait réellement se présenter comme indépendant étant donné son soutien à de nombreuses causes libérales.

« RFK Jr. ne peut pas cacher son soutien à Hillary, son soutien au Green New Deal, sa lutte contre le pipeline Keystone et son éloge des augmentations d’impôts d’AOC – il est un libéral typique et les électeurs ne seront pas dupes », a-t-elle écrit sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter.

La campagne Kennedy a également étendu ses opérations sur le terrain dans les semaines qui ont précédé l’annonce d’aujourd’hui. Kennedy s’est récemment rendu sur la ligne de piquetage de grève de l’UAW dans le Michigan et a également fait des arrêts de campagne en Géorgie, au Texas, en Californie et en Caroline du Sud. Il possède des bureaux de campagne en Caroline du Sud et au New Hampshire ainsi qu’un siège social dans le New Jersey.

Alors que les sondages annonçaient une élection présidentielle serrée à l’horizon, il n’a pas hésité à reconnaître que sa candidature pourrait perturber la course.

« Les démocrates ont peur que je gâche l’élection du président Biden », a déclaré Kennedy. « Et les Républicains ont peur que je gâche la vie du président Trump. La vérité est qu’ils ont tous les deux raison : mon intention est de tout gâcher pour eux deux.