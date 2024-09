RFK Jr. admet avoir eu des « pulsions sauvages » dans une entrée de son journal refaite à neuf

Robert F. Kennedy Jr. a admis être esclave de « pulsions sauvages » et de « démons puissants » lorsqu’il s’agit de sexe, selon de nouvelles révélations exclusives tirées de ses journaux.

« Je me sens hors de contrôle », écrit l’ancien candidat à la présidentielle le 3 mai 1999, décrivant comment il a été invité dans l’appartement d’une femme pour un rendez-vous galant dans un journal secret consulté par le Post.

« Mais il y a une part de moi qui est mécontente si je ne cherche pas les ennuis… Parfois je me demande pourquoi Dieu m’a donné des démons si puissants. » On ne sait pas clairement dans le journal s’il a finalement rencontré la femme.

À cette époque, Kennedy était marié à sa deuxième femme, Mary Richardson Kennedy, qui s’est suicidée en 2012. Aujourd’hui, il est marié à l’actrice hollywoodienne Cheryl Hines, mais semble toujours lutter contre ses démons après qu’il a été révélé qu’il avait eu une relation de sexting présumée de neuf mois avec la journaliste Olivia Nuzzi, 31 ans.

La journaliste politique du magazine New York, Olivia Nuzzi, a été mise en congé la semaine dernière après avoir admis avoir eu une relation présumée de « sexting » avec Robert F. Kennedy Jr. AP

Robert Kennedy Jr. s’est plaint dans son journal que sa deuxième femme, Mary Richardson Kennedy, ne voulait pas avoir de relations sexuelles avec lui et était fréquemment en colère à cause de ses responsabilités en matière de garde d’enfants. Paul Hawthorne/WireImage.com

Nuzzi, correspondante à la Maison Blanche du New York Magazine, a été mise en congé la semaine dernière après que sa relation avec Kennedy, 70 ans, a été révélée. La journaliste politique vedette, qui a écrit un portrait de l’héritier politique l’année dernière, a insisté sur le fait que leur relation n’était pas de nature physique.

Le Post a révélé pour la première fois les journaux secrets en 2013, un an après le suicide de Mary.

Dans l’un des trois volumes consultés par le Post, Kennedy décrit comment il lutte contre ses « démons de la luxure » tout en tenant une fiche de pointage de plus de deux douzaines de conquêtes au dos de l’épais livre, couvert d’autocollants de croisades environnementales à travers le monde.

Dans une revue de ses journaux cette semaine, le Post a trouvé des signes de mécontentement croissant envers sa femme, avec laquelle il s’est retrouvé enfermé dans un divorce amer avant qu’elle ne décède en 2012.

« Elle déteste que je couche avec elle et ne veut jamais avoir de relations sexuelles », écrit-il à propos de la mère de quatre de ses six enfants le 7 mai 1999, cinq ans après leur mariage. « Elle me parle rarement d’autre chose que de planning et de son encyclopédie habituelle de plaintes. »

D’autres articles relatent les accès de colère de Mary à son encontre, lui présentant dans un cas le programme de toutes les activités extrascolaires de leurs enfants. « Mary est impossible », écrit-il le 25 juin 1999. « Elle refuse de faire quoi que ce soit d’amusant avec moi. »

La couverture du journal de RFK de 1999 avec des autocollants relatifs à un mode de vie aquatique Brian Zak/NY Post

Une semaine plus tard, le 2 juillet, il écrit : « Mary est en colère. Elle me jette hors de la maison et fait une scène devant Bobby… Elle appelle la police et leur raconte des mensonges. Je pouvais voir qu’elle voulait vraiment m’attaquer. »

La personne à laquelle il fait référence est Bobby Kennedy III, son fils avec sa première femme Emily Black, qui est maintenant mariée à Amaryllis Fox, une ancienne agente de la CIA qui a géré la campagne présidentielle de Kennedy.

Selon les journaux, Kennedy, avocat environnementaliste et militant anti-vaccin, a passé une grande partie de l’année à voyager à travers le monde pour prononcer des discours sur la protection de l’environnement.

Il relate ses rencontres avec des célébrités, dont Warren Beatty, Lauren Hutton et son ami Glenn Close. Dans une entrée de son journal de 2000, il écrit qu’il a organisé 55 discours rémunérés et qu’il espère utiliser l’argent ainsi récolté pour rembourser une partie de ses dettes.

Une page typique du journal de RFK, détaillant ses exploits et ses pensées Brian Zak/NY Post

RFK Jr. a épousé Richardson Kennedy en 1994 et traversait un divorce amer avec elle lorsqu’elle s’est suicidée en 2012. Le couple est photographié en 2010 lors d’un dîner de remise de prix. FilmMagic

Robert Kennedy Jr. est marié à sa troisième épouse, Cheryl Hines, depuis 2014. AP

Dans une autre entrée, Kennedy et Richardson se rencontrent à Hawaï où il prononce un discours en février 1999. « Nous passons un week-end de lune de miel ensemble à l’hôtel Halkalani à Waikiki », écrit-il à propos de ce lieu luxueux au bord de l’eau.

En attendant que sa femme arrive de New York, Kennedy se rend avec un ami au Outrigger Canoe Club et ils passent devant l’hôtel Royal Hawaiian où ses parents ont passé leur lune de miel en 1950.

« John [the friend] « Il a réussi à draguer deux très jolies filles », écrit-il. « Cela m’étonne toujours. Sa tête a la forme d’un ballon de football et ses oreilles ressemblent aux ailes d’un dirigeable. Mais il a toujours du succès. Il appelle ça son « hobby ». »

Robert Kennedy Jr. pose avec Julia Louis-Dreyfus et Leonardo DiCaprio lors d’un événement de collecte de fonds pour le Natural Resources Defense Council, une organisation à but non lucratif qu’il représentait lorsqu’il travaillait comme avocat environnemental. REUTERS

Les journaux sont également parsemés de souvenirs de réunions des Alcooliques Anonymes – Kennedy est un ancien héroïnomane – et de repas avec des célébrités et d’autres noms connus.

En février, Kennedy a dîné chez Larry et Laurie David, selon le journal. La même année, en octobre, Larry a présenté en première « Curb Your Enthusiasm », sa série comique avec Hines.

Kennedy a commencé à sortir avec la star hollywoodienne alors qu’il était encore marié à Richardson.

Harrison Ford (deuxième à partir de la gauche) a déclaré qu’il collecterait des fonds pour la campagne de Robert F. Kennedy Jr. s’il décidait de se présenter aux élections, a déclaré Kennedy dans son journal. Frazer Harrison

Robert Kennedy Jr. (à droite) s’est vanté dans son journal d’avoir déjeuné avec le réalisateur hollywoodien Rob Reiner (à gauche). Vivien Killilea

« Je suis fou de ces gars-là et de Julia Dreyfus, qui était également là », écrit-il, ajoutant que Billy Crystal et d’autres « grosses pointures du cinéma » étaient également présents.

« Déjeuner avec Rob Reiner… J’ai brièvement rencontré Bruce Willis et Michelle Pfeiffer… J’ai été frappé par la minceur et la petite taille de Willis », écrit-il dans une autre entrée.

Après avoir raconté sa journée à Los Angeles, Kennedy a noté : « Je suis resté à l’écart des ennuis, qui me poursuivent toujours à Los Angeles. »

La raison de sa présence en Californie était une réunion du Natural Resources Defense Council, une organisation à but non lucratif que Kennedy représentait en tant qu’avocat.

Kennedy écrit qu’il s’est rendu au bureau du NRDC et a donné « une petite conférence au personnel » ainsi qu’un déjeuner à l’hôtel Bel Air avec le puissant avocat hollywoodien Skip Brittenham « et sa femme trophée Heather ».

Mary Richardson Kennedy a épousé Robert Kennedy Jr. en 1994, alors qu’elle était enceinte de plusieurs mois de leur premier enfant. Ils ont connu un divorce difficile entre 2010 et 2012, année où elle s’est suicidée. AP

Heather Thomas est une philanthrope et ancienne actrice surtout connue pour son rôle dans la série télévisée des années 1980 « The Fall Guy ».

Le NRDC a lancé une campagne en avril, exhortant Kennedy à abandonner la course à la présidence.

« En tant que membres actuels et anciens de la direction et du conseil d’administration du NRDC Action Fund, ainsi qu’anciens collègues de Robert F. Kennedy, Jr., nous avons un message à lui transmettre : honorez notre planète, abandonnez. » lit-on dans une des publicités. Kennedy a suspendu sa campagne en août, mais a depuis soutenu Donald Trump pour la présidence.

D’autres étoiles gravitent autour de lui lorsqu’il prend la parole lors d’un dîner en avril 1999 en l’honneur de l’écologiste Yvon Chouinard, fondateur de la société de vêtements Patagonia.

Kennedy assiste à l’événement entouré de Hutton, de la philanthrope Denise Rich, du journaliste Tom Brokaw, de Crystal et de l’acteur Harrison Ford.

« Dieu m’a donné un grand discours, et ensuite Harrison Ford, présentant Yvon, a dit qu’il collecterait de l’argent si je me présentais au poste de sénateur », écrit Kennedy.

Ford s’est décrit comme un « démocrate de longue date ».

Les représentants de Ford et Kennedy n’ont pas répondu aux demandes de commentaires mercredi.