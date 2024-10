RFK Jr., à l’air agité, expose son alliance lors d’un appel téléphonique tendu

Robert F. Kennedy Jr. semblait agité lors de ses déplacements à Los Angeles au milieu de ses divers scandales de tricherie.

Le fils du sénateur Robert F. Kennedy et neveu du président John F. Kennedy – marié à l’actrice Cheryl Hines – a été photographié devant ce qui ressemblait à une station-service plus tôt cette semaine.

Dans les clichés, obtenus vendredi par Page Six, le politicien controversé a exposé son alliance lors de ce qui semblait être un appel téléphonique tendu.

Robert, également connu sous le nom de RFK Jr., a tenu son téléphone portable près de sa bouche, signalant que la conversation se déroulait sur haut-parleur.

Il grimaçait en parlant, semblant même parfois crier, et agitait ses mains de manière erratique en l’air.

L’appel n’a pas semblé bien se terminer, car Robert – qui portait un costume gris et des lunettes de lecture sur la tête – affichait un air bouleversé après avoir raccroché et s’être dirigé vers sa voiture.

Le mois dernier, la nouvelle est tombée que l’ancien candidat à la présidentielle, 70 ans, était impliqué dans une prétendue affaire de « sexting » avec la journaliste politique du New York Magazine, Olivia Nuzzi.

Nuzzi, 31 ans, a écrit un profil sur RFK Jr. qui a été publié en novembre 2023. Quelque temps après, les deux auraient commencé leur prétendue aventure.

Un initié a déclaré à Page Six que les amants secrets présumés avaient eu des relations sexuelles « incroyables » sur FaceTime et ont même déclaré qu’ils s’aimaient.

Cependant, par l’intermédiaire de son représentant, l’avocat anti-vaccin a nié cette histoire d’amour et a déclaré au Post qu’il n’avait rencontré Nuzzi qu’« une fois dans sa vie pour une interview qu’elle avait demandée ».

Une source proche de lui a ajouté que le correspondant de Washington est devenu « obsédé » avec lui après cette réunion et « l’a poursuivi de manière agressive », même s’il la « bloquait continuellement ».

Cependant, une source proche de Nuzzi – qui a admis à son employeur qu’elle « entretenait une relation personnelle » avec l’avocat environnementaliste – a nié ces affirmations et a insisté sur le fait que les deux parties cesseraient de s’envoyer des SMS périodiquement en raison du « risque élevé », car elle était fiancée à Ryan Lizza, désormais ex-fiancé.

TheImageDirect.com

Nuzzi a été mis en congé Ainsi, le New York Magazine peut mener « un examen tiers plus approfondi », étant donné que sa relation avec RFK Jr. est considérée comme une « violation des normes du magazine en matière de conflits d’intérêts et de divulgations ».

Certains proches de Robert – qui se serait vanté auprès de ses amis proches d’avoir des photos « intimes » de Nuzzi – sous-entendait qu’il pourrait la poursuivre en justice.

Mercredi, le jour même où les photos agitées de la station-service ont été prises, trois femmes ont affirmé à Mediaite qu’elles avaient eu des relations amoureuses avec RFK. Jr. au cours de la dernière année.

Getty Images

Bloomberg via Getty Images

Les femmes l’auraient rencontré par l’intermédiaire de son groupe anti-vax, Children’s Health Defense.

« Cette histoire est fausse », a répondu son représentant. « M. Kennedy n’a eu aucune relation amoureuse avec une autre femme que sa femme depuis leur mariage.

Robert – qui a notoirement eu des liaisons lors de ses précédentes unions avec Emily Ruth Black et Mary Richardson – a épousé Hines, 59 ans, en 2014.

Page Six apprend que la star de « Curb Your Enthusiasm » est susceptible de divorcer de son mari – mais ce sera à cause de sa relation avec le candidat républicain à la présidentielle Donald Trump.

Instagram/@olivianuzzix

Un initié nous a partagé plus tôt cette semaine que Hines, un démocrate de longue date, était plus bouleversé par la nouvelle position de RFK Jr. dans l’univers MAGA que par ses prétendues alliances numériques.

Robert a soutenu Trump, 78 ans, en août après avoir abandonné sa candidature à la présidentielle.

Bien que Hines soit restée discrète sur les méfaits présumés de son conjoint, elle a été photographiée sans alliance depuis que la nouvelle de Nuzzi a fait la une des journaux.