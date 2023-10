RFK appelle à une nouvelle déclaration d’indépendance et déclare que l’ouverture des frontières est « une erreur »

PHILADELPHIE, PENNSYLVANIE -F L’ancien candidat démocrate à la présidence Robert F. Kennedy Jr. a officiellement annoncé lundi sa décision de se présenter comme candidat indépendant à l’élection présidentielle de 2024 à l’Independence Mall de Philadelphie, en Pennsylvanie.

Debout devant une banderole sur laquelle on pouvait lire « Kennedy 2024, Déclarez votre indépendance », Kennedy a proclamé : « Je suis ici pour me déclarer candidat indépendant… » De fortes acclamations l’ont immédiatement interrompu. « … un candidat indépendant à la présidence des États-Unis, mais ce n’est pas tout », a-t-il poursuivi.

« Je suis ici pour me joindre à vous pour rédiger une nouvelle déclaration d’indépendance pour l’ensemble de notre nation. Nous déclarons notre indépendance vis-à-vis des entreprises qui ont détourné notre gouvernement. Et nous déclarons notre indépendance vis-à-vis de Wall Street, des Big Tech, des Big Pharma, des Big Ag, des entrepreneurs militaires et de leurs lobbyistes. Et nous déclarons notre indépendance vis-à-vis des médias mercenaires qui sont là pour renforcer toutes les orthodoxies corporatives contre leurs annonceurs et pour nous inciter à haïr nos voisins et à craindre nos amis.

« Et enfin, nous déclarons notre indépendance vis-à-vis des deux partis politiques et des intérêts corrompus qui les dominent, ainsi que de tout le système truqué de rancune, de rage, de corruption et de mensonges qui a transformé les représentants du gouvernement en serviteurs sous contrat de leurs patrons », a-t-il conclu. . (EN RELATION : EXCLUSIF : RFK Jr. prendra la parole à CPAC)

« Je n’ai pas pris cette décision à la légère », a-t-il admis. « C’est très douloureux pour moi d’abandonner la fête de mes oncles, de mon père, de mon grand-père et de mes deux arrière-grands-pères. »

Kennedy a décrit le brouillage des lignes de parti comme l’une des principales raisons de sa décision d’abandonner la politique des partis.

« De toute façon, la droite et la gauche se sont mélangées. Autrefois, le Parti démocrate s’opposait à la censure. C’était le Parti démocrate qui voulait régner sur l’armée et la CIA. C’est le Parti démocrate qui a combattu l’influence des entreprises. Vous vous souvenez de l’époque où Wall Street et les grandes entreprises soutenaient tous les républicains ? » Il a demandé. « Eh bien, qui est le libéral maintenant ? Et qui est le conservateur ? Qui est de gauche et qui est de droite ? Ces étiquettes ont de moins en moins de sens. Par habitude, nous nous regroupons encore autour des enveloppes vides de ces vieux alignements et idéologies élimées. Mais maintenant, cette habitude est en train de disparaître.

Kennedy a attribué son propre engagement en faveur d’une pensée non partisane et sa volonté de changer d’avis comme l’une des raisons de l’évolution de sa position sur l’immigration.

« Il y a six mois, je pensais qu’une frontière ouverte était une politique humanitaire et que si vous étiez en faveur de la fermeture de la frontière, vous étiez probablement un xénophobe et peut-être un raciste. J’ai eu tort. Comment ai-je appris que j’avais tort ? » Il a demandé. « Ce n’est pas seulement que j’ai écouté l’autre côté. C’est à ce moment-là que j’ai visité la frontière et que j’ai écouté des gens qui n’étaient d’aucun côté », a conclu Kennedy.

« Se rendre au mur frontalier en a été une grande partie », a déclaré au Daily Caller Tony Lyons, fondateur de l’American Values ​​PAC, donateur de Kennedy. « Mais je pense qu’il dit depuis longtemps qu’il veut que la frontière soit imperméable, qu’il la rendra imperméable. Ce qui ne veut pas dire que nous ne voulons pas accueillir des gens du monde entier, que nous n’avons pas besoin que les gens viennent. Ni que nous ne voulons pas donner refuge à des personnes qui souffrent ailleurs. Mais c’est une question de… on ne peut pas vraiment être une nation souveraine moderne et avoir une frontière ouverte. Cela n’a tout simplement pas de sens. Nous aurons peut-être besoin de deux millions de personnes, de deux millions et demi de personnes, mais nous devrions savoir qui elles sont. Nous devrions avoir un processus. Et puis, une fois que nous aurons mis en place un processus, nous devrions avoir une véritable sorte de parcours vers la citoyenneté pour les personnes que nous invitons, car nous en avons besoin pour toutes sortes d’emplois.

Les supporters présents à l’événement sont venus de tout le pays. Un couple de la région de Seattle, qui s’adonne au chamanisme, a déclaré avoir installé un panneau géant RFK dans leur cour dès que Kennedy a annoncé sa course. Ils entendent souvent des voisins qui aiment le panneau.

Un autre couple, du comté voisin de Bucks, a voté pour Trump en 2020, mais s’est dit intrigué par Kennedy et son message. Après l’événement, ils étaient convaincus qu’ils allaient faire le changement et voter pour Kennedy. (EN RELATION : DAVID BOSSIE : RFK Jr. rappelle aux électeurs ce qu’étaient les démocrates)

« Vous pouvez lire dans presque tous les journaux qu’il est dangereux », a déclaré Lyons à propos de Kennedy. « La question est de savoir pour qui est-il dangereux ? Et je dirais qu’il n’est pas dangereux pour les travailleurs acharnés de ce pays. Il est dangereux pour une poignée d’entreprises vraiment très puissantes et pour un très petit nombre de politiciens corrompus », a conclu Lyons.