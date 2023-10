Rezonage pour la prison recommandé | Actualités, Sports, Emplois

FAIRMONT– La Commission de planification de Fairmont a tenu mardi une audience publique concernant une demande du comté de Martin visant à rezoner une parcelle située au 800 E. Margaret Street en B3 General Business. La commune a l’intention de construire un centre de sécurité publique sur le site.

Plus tôt cette année, le comté a soumis la même demande, que la commission de planification a recommandée d’approuver au conseil municipal, mais le comté a retiré sa demande avant qu’elle ne soit inscrite à l’ordre du jour du conseil municipal. Aucun changement factuel n’a été apporté entre cette demande et la demande actuelle.

Le planificateur et responsable du zonage, Peter Bode, a expliqué qu’en général, les parcelles devraient être zonées avec une seule désignation, car chaque parcelle ne peut soutenir qu’une seule utilisation principale et que, même si la plupart des parcelles de Fairmont sont indiquées avec une seule zone comme elles le devraient, un certain nombre d’entre elles ont été divisé par le plan de zonage de la Ville par une autre ligne pour diverses raisons géographiques.

« Le problème ici, dans le passé, c’est de permettre des lotissements sans changements de zonage cohérents. C’était une mauvaise pratique cartographique que nous utilisions il y a de nombreuses années. » » dit Bode.

Il a ajouté que garantir que les parcelles conservent une désignation de zonage unique conforme au plan global 2040 est une priorité de la prochaine mise à jour du code de zonage.

La carte de zonage de la ville de Fairmont indique la partie nord de la parcelle située au 800 E. Margaret Street comme B3 General Business et la partie sud de la parcelle comme R3 Multi-Family Residential, c’est pourquoi le comté demande que l’ensemble de la parcelle soit rezoné. à B3.

« Le plan global 2040 fait en sorte que cette parcelle soit commerciale, soutenant la gamme d’utilisations commerciales, y compris les bâtiments gouvernementaux accessibles au public. B3 General Business est la désignation de zonage la plus proche correspondant aux directives commerciales et les bâtiments gouvernementaux seront autorisés en vertu de B3 », » dit Bode.

Il a déclaré que le personnel recommande d’approuver la demande de rezonage entièrement B3 de la parcelle, car elle est conforme au plan global 2040 et parce qu’elle reflète un effort visant à corriger les mauvais codes de zonage du passé.

La semaine dernière, une réunion d’information sur l’affaire a eu lieu au palais de justice du comté de Martin. Mardi, environ 15 membres de la communauté étaient présents à l’audience publique.

Bode a déclaré que les commentaires publics sont destinés uniquement à cela, des commentaires, et que chaque orateur disposera de trois minutes pour son commentaire. Il a déclaré que le président du conseil d’administration agirait à titre de modérateur, tout en soulignant qu’il ne s’agissait pas d’un débat.

Un résident a déclaré qu’il pensait que le projet devrait être ralenti, voire arrêté, afin de permettre de recueillir davantage d’informations. Ils ont déclaré qu’ils ne pensaient pas que le reste du comté comprenait l’impact fiscal qu’aurait le projet.

« Nous installons un centre de sécurité… dans un quartier résidentiel avec des parcs, une église, un complexe de terrains de baseball, un parc pour anciens combattants et deux garderies… le tout directement dans la cour. » ils ont dit.

Quelques autres résidents se sont exprimés et ont partagé les mêmes sentiments, à savoir qu’ils préféreraient que le centre de sécurité publique soit situé sur un autre site.

Le procureur du comté, Taylor McGowan, a déclaré que le projet est quelque chose que le comté se consacre à réaliser d’une manière ou d’une autre.

« Nos installations actuelles sont vieilles et désuètes et nous cherchons à les moderniser. La loi nous oblige à installer une prison et un bureau de shérif au siège du comté, donc cela doit se faire dans la ville de Fairmont. Après des années de recherche de sites et d’élaboration de plans, nous avons constaté que l’adresse de Margaret Street était vraiment la seule option viable à l’heure actuelle », » dit McGowan.

Il a souligné que la question du financement du projet ne devrait pas être examinée par la commission de planification ou le conseil municipal, mais par le comté. La mission de la commission d’urbanisme est d’examiner la demande de rezonage.

Le propriétaire du terrain a également fait un commentaire mardi soir et a déclaré que le comté les avait approchés au sujet de l’achat du terrain et qu’il n’avait pas l’intention de susciter autant de controverses.

« La propriété est zonée ce qu’elle est. « ils ont dit.

Après la fin de la séance à huis clos, la commissaire Angela Grafstrom a déclaré qu’un grand nombre de commentaires formulés ne devaient pas être pris en compte par la commission de planification, mais plutôt des commentaires qui auraient dû être adressés au comté.

« Je comprends d’où tout le monde vient, mais nous avons un rôle pour la ville de Fairmont et cela concerne la planification et le zonage de la ville. Il s’agit d’une demande conforme au plan global de la ville pour 2040 et qui nettoie le zonage de cette parcelle… c’est quelque chose qui vient de toute façon avec la nouvelle carte de zonage », dit Grafström.

Elle a déclaré qu’elle pensait que la motion présentée par la commission de planification il y a des mois devrait être maintenue.

Britney Kawecki, agent de liaison du Conseil, a posé à Bode une question sur l’emploi à usage mixte dans le plan global 2040. Bode a précisé que dans le plan, la parcelle est destinée à être commerciale.

Kawecki a ensuite parlé du double zonage et de la façon dont il est courant dans les zones rurales comme Fairmont, car éventuellement ils seront achetés et une parcelle sera divisée en subdivision et les doubles zones seront « fixé. »

« À mon avis, comment pouvons-nous savoir que quelqu’un comme MSA (Planning and Design Studio) ne va pas ramener un centre d’emploi à usage mixte qui ressemblerait à quelque chose comme l’industrie légère de pointe… comment pouvons-nous savoir que nous ne faisons pas d’erreurs. décision lorsqu’il s’agit d’installer un bâtiment gouvernemental à grande échelle à cet endroit… ? » » demanda Kawecki.

Bode a déclaré que les décisions prises par le personnel municipal doivent être cohérentes avec le plan global 2040 afin que MSA apporte une carte du code de zonage conforme à ce plan et qu’il a toutes les raisons de croire que la parcelle sera guidée de cette façon.

Le commissaire Rin Porter a convenu avec Grafstrom que la commission devait être étroite dans sa réflexion. Elle a évoqué le besoin urgent d’une nouvelle prison et a déclaré qu’elle devrait probablement être condamnée.

« Je ne pense pas que ce soit notre devoir de dire : « non, ils ne peuvent pas construire de prison » » » a déclaré Porter.

Le commissaire Tom Mesich a réitéré que la question est de savoir s’ils devraient rezoner la propriété dans une zone conforme au plan global 2040. Il a souligné qu’il y a eu de nombreuses réunions dans le passé au sujet du plan et que le public a eu l’occasion de partager ses commentaires à ce sujet.

Il regarda la foule et dit : « Honnêtement, c’est à vous de regarder et de voir que cette zone allait être poussée vers le commerce. C’est dans le plan maintenant et c’est sur cela que nous devons fonder nos décisions. Est-ce une image de l’avenir de Fairmont.

Le commissaire Tyler Benschoter a déclaré qu’il appréciait les gens qui se sont présentés et s’impliquent en voulant partager leurs réflexions et leurs idées. Cependant, il a évoqué certains commentaires formulés plus tôt et a déclaré qu’il ne savait pas ce qu’on pourrait gagner en reportant le projet.

Grafstrom a présenté une motion pour recommander l’approbation de la demande de rezonage et a énuméré les conclusions comme suit : La demande est conforme aux orientations du plan global 2040 pour que la zone au sud de la rue Margaret soit commerciale. La demande est conforme à l’intention du code de la ville de diviser la ville en zones et districts et d’y réglementer l’emplacement et l’utilisation des structures et des terrains. La proposition est conforme à l’intention du code de la ville de promouvoir le développement ordonné des zones commerciales et publiques. En désignant la parcelle avec une seule zone, la demande représente un effort pour corriger une mauvaise pratique de zonage du passé. La motion a été adoptée à l’unanimité.

Dans le cadre d’une autre action au cours de la réunion de mardi, une audience publique a eu lieu concernant un permis d’utilisation conditionnelle (CUP) pour Les Schwab Tire afin de construire un magasin sur un terrain commercial au 1760 N. State St. Le lot est actuellement zoné B3 et est entouré d’autres usages commerciaux ainsi que d’autres parcelles zonées B3 et I1 Light Industrial. L’approbation de la CUP est recommandée.







