Rezoana Mallick établit un record national au 300 m sprint féminin U-16

Rezoana Mallick Heena, du Bengale occidental, a établi samedi le record national U-16 du 300 m filles lors des championnats nationaux juniors d’athlétisme.

Heena a réussi un temps de 38,57 secondes pour améliorer la marque nationale antérieure de 40,11 secondes du sprinteur du Karnataka Unnati Aiyyappa établie l’an dernier.

Le sauteur en hauteur de l’Uttar Pradesh, Khyati Mathur, était un autre athlète qui a battu un record de compétition, remportant l’épreuve féminine U-18 avec un dégagement de 1,79 m pour améliorer la marque de M Jishna de 1,77 m à Mangalagiri en 2019.

Dans les épreuves sur piste, Deepak Rohilla (Haryana) et Priya H Mohan (Karnataka) sont sortis les plus rapides des sprints masculins et féminins de 400 m des moins de 20 ans. Deepak Rohilla a gagné en 47,50 secondes tandis que Priya Mohan était à la maison en 53,94 secondes.

Lalu Prasad Bhoi et Dondapati Mruty Jayaram d’Odisha ont remporté les titres des hommes les plus rapides dans les sections des moins de 20 ans et des moins de 18 ans, avec des chronos de 10,71 secondes et 10,83 secondes respectivement.

Bhawna (Haryana) et S Megha (Kerala) ont été les championnes du 100 m féminin des moins de 20 ans et des moins de 18 ans.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici