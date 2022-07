Rezin accueille le comité consultatif sur l’agriculture à la ferme Yorkville – Shaw Local

Les agriculteurs locaux et les dirigeants de l’industrie agricole se sont réunis le 13 juillet pour la réunion du comité consultatif sur l’agriculture de la chef adjointe de la minorité du Sénat de l’Illinois, Sue Rezin, à Stewart Farms à Yorkville pour discuter de questions liées à l’agriculture avec Rezin, R-Morris et le directeur du département de l’agriculture de l’Illinois, Jerry Costello.

“L’agriculture est le fondement de l’économie de l’Illinois et le plus grand moteur d’emplois au sein de l’État”, a déclaré Rezin dans un communiqué de presse sur l’événement. « Les membres de mon comité consultatif sur l’agriculture ont une expérience et des connaissances de première main sur les problèmes et les politiques qui ont une incidence sur notre communauté et notre industrie agricoles. En tant qu’élu, il n’y a rien de plus précieux que de parler avec les personnes qui sont directement touchées par les politiques que vous êtes chargé de mettre en place.

Le comité de Rezin a été organisé pour donner aux agriculteurs locaux, aux représentants des bureaux agricoles et aux autres dirigeants de l’industrie agricole du 38e district du Sénat l’occasion de poser des questions, de discuter de problèmes et de faire des propositions sur la manière dont les législateurs de Springfield peuvent créer une meilleure politique agricole. La réunion du comité est également un forum qui permet à Rezin de fournir à ses membres une mise à jour sur la législation qui est récemment devenue loi et sur la législation future qui devrait passer par l’Assemblée générale.