Reynolds éteint les lumières, mais DeKalb tombe dans la vallée de Neuqua – Shaw Local

NAPERVILLE – Les fans et les joueurs adoraient l’action rapide lors de la finale de la conférence DuPage Valley mardi soir à Neuqua Valley, mais les entraîneurs des deux côtés ne dorment peut-être pas aussi bien alors qu’ils essaient de préparer leurs défenses pour une course d’après-saison.

Neuqua Valley (24-7) a battu DeKalb 76-70 à Naperville pour remporter le titre de conférence à 8-2 et supplanter une équipe des Barbs qui possédait le DVC au cours des trois années suivant son arrivée dans la ligue. Les deux équipes ont bien tiré, et l’égalité de 41 à la mi-temps a comporté autant de points que certains matchs de conférence en ont produit au cours des quatre quarts.

“Nous n’avons pas vu un score comme celui-là en première mi-temps de toute l’année”, a déclaré l’attaquant senior de Neuqua Valley Nick Lendino, qui a terminé le match avec 19 points et six rebonds. « Défensivement, nous avons eu du mal en première mi-temps. Nous avons perdu beaucoup trop de points. C’est inacceptable. Nous allons vraiment devoir nous enfermer en séries éliminatoires, mais je sais que nous le pouvons.

Lendino a fait de son mieux pour rester avec le tireur d’élite des Barbs Sean Reynolds, mais le deuxième était imparable, marquant 21 points en deux quarts. Il a terminé le match avec 31 points, un sommet de la saison. Reynolds a fait cinq 3 points en première mi-temps et sept au total.

«La plupart du match, j’étais sur lui, mais en première mi-temps, il était éteint. Il est très rapide et il peut tirer de n’importe où, il est donc difficile à garder. Nous avons commencé à nous entraider en seconde période », a déclaré Lendino.

L’entraîneur des Wildcats Todd Sutton n’était pas ravi de la défensive de son équipe mais ne pouvait pas se plaindre d’une puissante attaque menée par les 22 points de Luke Kinkade.

« C’était dur. Leur attaque est incroyable », a déclaré Sutton. « Tu me connais, je déteste ça. j’aime bien ces 42-41 [games]. Je n’aime pas ça.

Les Barbs menaient 18-15 après un quart et se dirigeaient vers l’entracte à 41 points après que Reynolds ait coulé un pas en arrière 3 juste avant le buzzer. Il était l’un des quatre joueurs de DeKalb à marquer à deux chiffres, comme Davon Grant en avait 13, Eric Rosenow en avait 11 et Darrell Island en avait 10.

“Évidemment, je pense que les deux équipes aimeraient nettoyer certaines choses défensivement”, a déclaré l’entraîneur des Barbs, Mike Reynolds. «C’était certainement un match divertissant et un bon test avant les séries éliminatoires. C’était un match de grande puissance. On aurait pu penser que ce serait un peu plus rude et physique défensivement, mais les deux équipes semblaient être capables de trouver un rythme et de jouer extrêmement bien.

“Évidemment, nous devons nettoyer certaines choses défensivement, mais offensivement, c’était l’un des meilleurs matchs que nous ayons joués toute l’année.”

DeKalb, tête de série, ouvrira le jeu régional la semaine prochaine au n ° 6 St. Charles North, et plus d’attaque comme ce qui était présenté mardi serait formidable pour les espoirs de l’équipe d’une course en profondeur.

“Je pensais [Sean] a bien joué », a déclaré Reynolds à propos de son fils. «Il était absent toute la semaine dernière à peu près pour cause de maladie. Il a extrêmement bien tiré et a extrêmement bien joué contre une très bonne équipe défensive. C’était bon à voir, et j’espère que quelque chose sur quoi nous pourrons nous appuyer.

Les Wildcats veulent la même chose, une solide série en séries éliminatoires.

“La plupart des matchs de conférence se déroulent dans les années 40, 50, mais être dans les années 80 et 70 est parfois amusant”, a déclaré Kinkade, qui a eu quatre 3. “Beaucoup de points. J’aime les matchs à haut score. J’ai l’impression que pour les séries éliminatoires, nous sommes une équipe qui peut se dérouler comme ce match et nous jouons une bonne défense, même si [Sean] Reynolds nous a éclairés. Nous sommes une équipe défensive et nous pouvons tirer.