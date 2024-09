Reynaldo López placé sur la liste des blessés en raison d’une inflammation de l’épaule

Les Braves sont déjà privés du MVP en titre de la Ligue nationale Ronald Acuña Jr., du lanceur droitier Spencer Strider, du joueur de troisième but All-Star Austin Riley et du joueur de deuxième but Ozzie Albies en raison de blessures, Acuña et Strider étant tous deux absents pour la saison. Releveur reconverti, López a été essentiel à la rotation des Braves, en particulier depuis que Strider s’est blessé au coude en avril, ce qui a mis fin à sa saison.