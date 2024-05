Reyna Roberts, collaboratrice de Beyoncé, mérite les éloges de Cowell

Le gang « America’s Got Talent » est de retour.

Lors de la première de mardi, Simon Cowell, Heidi Klum, Howie Mandel, Sofía Vergara et l’animateur Terry Crews sont retournés au port d’attache de l’émission, au Pasadena Civic Auditorium de Los Angeles, pour voir quel genre de nouveaux talents – ou leur absence – ils découvriraient 19 saisons dans la compétition. montrer.

L’épisode de deux heures sur NBC comprenait 11 auditions, deux buzzers dorés, une paire de chaussures à deux pointes, plusieurs doigts apparemment réarrangés et l’un des contorsionnistes les plus effrayants que vous ayez jamais vu.

Bien sûr, il y a eu quelques ratés impliquant beaucoup trop de pistons de toilettes et un chien qui voulait être n’importe où sauf sur la scène « AGT ». Mais pour chaque grimace d’un juge, il y avait aussi du talent et du cœur de la part de certains artistes vedettes.

L’illusion selon laquelle le talent est créé ici peut être brisée lorsque l’on réalise que certains des candidats avaient déjà une longueur d’avance dans leurs carrières respectives (spoiler : l’un des chanteurs peut être entendu sur le record « Cowboy Carter » de Beyoncé. ), mais cela ne veut pas dire qu’ils ne méritent pas une scène nationale. Tout cela est au nom du divertissement.

Voici les moments forts de la première de la saison 19 de « AGT ».

Reyna Roberts, qui a chanté sur « Blackbiird » de Beyoncé, interprète une chanson originale

De nombreux téléspectateurs de « AGT » ne reconnaîtront peut-être pas Reyna Roberts de vue, mais pourraient être familiers avec sa sonorité.

C’est parce qu’elle était l’une des nombreuses artistes country noires que Beyoncé a recrutées pour les morceaux « Blackbiird » et « Tyrant » dans « Cowboy Carter ». (Bien qu’ils ne mettent pas en évidence cette réalisation majeure dans la série.)

Vêtue d’un ensemble en cuir rouge assorti avec des cuissardes et ses longs cheveux roux emblématiques, Reyna a secoué la scène avec l’attitude assurée, disons, de Lady A ou de Carrie Underwood alors qu’elle frappait sans effort les notes aiguës.

Mandel était le seul opposant du groupe – « Cela ne m’a pas accroché », a-t-il déclaré – les juges ont finalement accordé trois oui à l’artiste country.

« Je suis tellement ravi, plus que ravi, que vous soyez vraiment venu dans la série », a déclaré Cowell.

Ballerine accomplit « l’un des actes les plus difficiles » que « AGT » ait vu

Ashlee Montague a prouvé à Cowell, très sceptique, que le ballet pouvait faire de la bonne télévision.

Décrit en elle Biographie Instagram En tant que détentrice du record du monde Guinness, « ballerine extrême » et ancienne du Cirque du Soleil, Ashlee a commencé sa performance avec ce qui en soi serait une routine impressionnante. Mais elle s’est surpassée en grimpant sur une plate-forme à au moins une douzaine de pieds dans les airs pour réaliser une cascade qui a tenu tout le monde sur le bord de son siège.

Alors qu’elle était sur pointes dans ses ballerines, Ashlee a miraculeusement maintenu son équilibre alors qu’elle marchait sur la pointe des pieds sur les petites lèvres de 10 bouteilles en verre.

Cowell, qui avait déclaré plus tôt dans sa barbe que « personne n’aime vraiment le ballet », rongeait ses mots.

Les quatre semaines de répétitions non-stop d’Ashlee ont porté leurs fruits et elle a réussi à franchir les accessoires – un accomplissement qui l’a laissée en larmes et les juges impatients de lui donner leur oui.

« Vous avez trouvé un moyen de le rendre intéressant », a déclaré Cowell à propos de la version extrême du ballet d’Ashlee, ajoutant que sa performance était « l’un des numéros les plus difficiles que nous ayons vu depuis très, très longtemps ».

Qui a gagné le Golden Buzzer ?

En savoir plus Jonasi, un comédien zimbabwéen vivant aux États-Unis qui a appris l’anglais en regardant des émissions spéciales de stand-up, a été ovationné pour son numéro. Il a souligné les différences entre le village rural dont il est originaire et la culture américaine qu’il a vécue, faisant valoir à Cowell qu’il était « l’une des personnes les plus drôles que nous ayons eues ».

D’après son site web, Learnmore a été mis en avant par le concours Spotlight de Steve Harvey et dispose d’un agent de réservation et d’un manager. Il n’est peut-être pas tout à fait un talent inconnu, mais il a certainement conquis les juges – et le public –. Il a eu l’honneur de recevoir le Golden Buzzer de l’un de ses héros, Terry Crews.

Klum a décerné le Golden Buzzer à Richard Goodall, lors de la dernière audition de la soirée, pour son interprétation parfaite de « Don’t Stop Believin' » de Journey. Le gardien d’une école primaire de 55 ans, qui exerce le métier depuis 23 ans, était nerveux lorsqu’il est monté sur scène avec une casquette gavroche et des lunettes rectangulaires.

Pour couronner le tout, ce voyage à Los Angeles était sa première fois en avion.

Richard, qui est devenu viral en 2022 pour sa performance Journey lors de la remise des diplômes de ses étudiants et qui a reçu les éloges de Steve Perry et du groupe emblématique, n’a peut-être pas fini sur « The Voice », selon un TikTok il a posté il y a près de deux ans.

Mais il a désormais le droit de se vanter d’être le « héros » de Cowell.