Reyna ne s’attardera pas sur les blessures. Il est trop concentré sur Qatar ’22

DUSSELDORF, Allemagne — Giovanni Reyna entre dans la pièce. Il s’assoit. Il se penche en arrière sur sa chaise et, après peut-être 30 secondes de bavardage, il dit : « Écoute, je ne veux pas regarder en arrière dans le passé. Du tout. Il sourit.

Reyna n’est pas déraisonnable. Il a eu, à tous points de vue, une année brutale. Il y avait un ischio-jambier. Il y avait une cuisse. Il y avait un ischio-jambier. Il y a eu un ajustement. Il y avait une maladie. Il y a eu un pincement. Reyna n’a encore que 19 ans, mais il a déjà goûté à l’âge mûr, les blessures ne s’arrêtant apparemment jamais. Reyna a raté 34 des 45 derniers matches du Borussia Dortmund et 15 des 19 derniers pour les États-Unis au cours des 12 derniers mois. Regarder autant de football alors que vous devriez jouer ? Reyna s’est flétrie. Il s’est fané.

Il est donc logique qu’il veuille regarder vers l’avenir. À huit semaines de la Coupe du monde, Reyna est enfin en bonne santé. Lui et ses entraîneurs, dont le patron américain Gregg Berhalter, veillent à ne pas exagérer sa charge de travail trop tôt, mais des très (très) peu de points positifs pour les États-Unis qui sont sortis de la défaite 2-0 de vendredi contre le Japon à Düsseldorf, Reyna’s Le premier départ des Américains depuis septembre dernier a été significatif.

Reyna n’était guère incroyable. Personne aux États-Unis, à l’exception du gardien Matt Turner, n’a réalisé une excellente performance contre le Japon. Toute équipe qui ne parvient pas à enregistrer un tir au but malgré une possession de près de 60% mérite les critiques qu’elle reçoit.

Reyna a cependant montré des flashs. La meilleure chance pour les États-Unis est venue en première mi-temps, lorsqu’il a lancé une passe pour préparer Sergino Dest déchirant le bord avant de centrer vers Jesus Ferreira directement devant le but. Que Ferreira se soit dirigé faiblement était malheureux, mais le passage du jeu qui a précédé était exactement ce dont les fans (et Berhalter) avaient envie.

Il en a été de même pour la séquence lorsque Reyna a pris le ballon dans sa propre moitié de terrain et s’est lancé dans une course, coupant les défenseurs et déplaçant les États-Unis, tout seul, dans le tiers offensif. Dans le passé, Berhalter a généralement utilisé Reyna à grande échelle, mais il a reconnu cette semaine qu’il voyait la valeur des compétences de Reyna sur le ballon dans un rôle plus central. Contre le Japon, Reyna a complété 9 des 11 passes, 3 sur 4 dans le tiers offensif, et a enregistré deux courses progressives et une passe progressive (événements dans la moitié de terrain adverse qui font progresser le ballon vers le but de cinq ou dix mètres, respectivement). Il semble presque inévitable que Reyna se retrouve plus au milieu des matchs lorsque les États-Unis doivent accélérer le rythme.

“Vous ne le dites pas vraiment comme ça au football, mais je suppose que mes capacités de jeu peuvent blesser l’autre équipe”, a déclaré Reyna. “Comme, au basket ou au football, quand quelqu’un a un ballon, vous pouvez en quelque sorte créer quelque chose à partir de rien ou créer des occasions. Et je pense que c’est ce que je peux faire, que ce soit pour un dribble ou avec une passe ou une combinaison – je pense Je suis capable de faire un peu de tout. Et c’est exactement ce que j’aime faire.

C’est ce que son père, Claudio, a fait aussi. Vendredi, Gio portait le n° 21 au lieu du n° 7, un hommage à son père, une légende de l’équipe nationale qui en portait 21 pour les États-Unis lors de la Coupe du monde 1998 en France.

C’était un choix intrigant. L’héritage familial est une question perpétuelle pour Gio depuis qu’il est joueur de l’académie (sa mère, Danielle Egan, a également joué pour les États-Unis dans l’équipe nationale féminine), et cela contribue aux fortes attentes qui pèsent sur lui.

Généralement, Reyna évite de parler beaucoup de ses parents ou de ses frères et sœurs. Mais plus tôt cette semaine, quand il s’est permis – malgré son vœu initial – de réfléchir plus profondément à ce qu’il a traversé au cours des 12 derniers mois, il a secoué la tête en parlant du besoin de sa famille pour l’aider à traverser les moments les plus difficiles. des moments.

Vendredi contre le Japon, Gio Reyna a fait sa première titularisation pour l’USMNT depuis septembre de l’année dernière. John Dorton/ISI Photos/Getty Images

“J’ai eu des journées vraiment très difficiles”, dit Reyna. “Certains vraiment, vraiment, vous savez – ne veulent rien faire, en quelque sorte rester assis dans ma chambre toute la journée. Je ne veux pas sortir. Pas d’humeur à parler à mes amis.”

Il hausse les épaules. “C’est frustrant, vous savez? Vous manquez des matchs, vous manquez des entraînements, vous êtes de retour en Amérique alors que vous devriez jouer à Dortmund.”

À leur crédit, dit Reyna, Dortmund lui a permis de retourner aux États-Unis pour une partie de sa cure de désintoxication, ce qui a aidé, du moins du côté mental. Être entouré de positivité de sa famille – et ne pas avoir à voir de près tout ce qui se passait sans lui en Allemagne – lui a permis de se concentrer sur ce qu’il devait faire au lieu de ce qu’il manquait. Berhalter, qui s’enregistrait régulièrement, dit avoir appris très rapidement que Reyna avait une forte préférence quant à la façon dont leurs conversations devraient se dérouler.

“Il faisait partie de ces gars qui, après un petit moment, ne voulaient plus du tout parler de sa blessure”, a déclaré Berhalter. “Ses yeux étaient vers l’avant. C’était tout.”

Maintenant, la question est de savoir comment Reyna évite ce qu’il (et tout le monde autour de l’équipe américaine) craint : une rechute. Un autre coup. Une autre course où il s’arrête.

Reyna dit qu’il a constamment travaillé pour renforcer ses jambes pendant son processus de rééducation, mais il n’a pas l’intention de changer de style ou d’approche lorsqu’il est sur le terrain. Il veut être – et attend d’être – la force motrice dont les États-Unis auront besoin au Qatar.

“J’ai joué en Ligue des champions”, déclare Reyna. “Et la seule chose qui est vraiment sur ma liste de seaux en tant qu’enfant – depuis que j’ai commencé à regarder le football – est de jouer dans une Coupe du monde avec les États-Unis.”

Il rit. “Il n’a pas encore vraiment pénétré”, dit-il. “Je suis sûr que ce sera probablement plus proche du premier match, mais je suis tellement excité. Ce sera une expérience formidable pour nous tous.”