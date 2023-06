Reyna joue dans un nouveau rôle d’attaquant alors que l’USMNT bat le Canada

LAS VEGAS – Gio Reyna n’a peut-être joué que 45 minutes lors de la victoire 2-0 des États-Unis contre le Canada en finale de la Concacaf Nations League (CNL) dimanche, mais cela a été assez long pour avoir eu un impact énorme.

Reyna a aidé les deux buts de l’USMNT – un corner qui a été dirigé à la maison par Chris Richards et un ballon habile que Folarin Balogun a percé devant le gardien canadien Milan Borjan – et même si Reyna a boitillé à la mi-temps avec une blessure au mollet, il a mis dans une belle prestation au centre du milieu de terrain américain.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

« La performance de Gio ce soir est une performance à laquelle vous vous attendez. Cela montre sa qualité sur le terrain, sa sécurité du ballon, sa capacité à affronter deux, trois joueurs et à connecter des passes », a déclaré le manager américain par intérim BJ Callaghan.

« Ce dont je suis vraiment fier de lui, c’est que nous avons mis Gio au défi de faire plus de travail sur le ballon du côté défensif, et il est absolument à la hauteur de l’occasion. »

Au cours de la fenêtre internationale précédente, Reyna avait été déployée principalement sur l’aile, mais dernièrement, il est passé à un rôle plus central, ajoutant du dynamisme à l’attaque américaine.

« Quand [Reyna is] à l’intérieur, j’aime beaucoup cette position pour lui », a déclaré le capitaine américain Christian Pulisic, qui a remporté le prix du meilleur joueur de la LNC. « Je pense qu’il est dangereux. Il cause beaucoup de problèmes et vous avez pu le voir aujourd’hui. »

Les États-Unis sont entrés dans le tournoi en endurant un certain chaos, car Callaghan a été nommé manager par intérim à la fin du mois dernier après que l’ancien manager par intérim, Anthony Hudson, soit parti pour occuper un poste de direction avec l’équipe qatarie d’Al-Markhiya. Bien que la LNC ait marqué la première fois que Callaghan assumait le rôle de manager dans les rangs professionnels, il a mené deux superbes performances américaines contre le Mexique et le Canada payantes.

Il aura l’occasion de perfectionner ses compétences en gestion lors de la Gold Cup de la Concacaf, qui débutera le 24 juin.

« Je suis juste super fier du groupe », a déclaré Callaghan. « Nous avons été confrontés à l’adversité. Nous avons été confrontés à des obstacles et à des défis et cela ne nous a tous réunis. Donc, mes sentiments personnels, je suis absolument ravi pour tous les gars, tout le personnel, tous ceux qui viennent de continue d’y mettre tant.

« Avoir ces deux performances est juste une façon pour nous de montrer au pays et au monde à quel point nous sommes engagés et recueillis. Il se passe quelque chose de spécial avec cette équipe. »

Gio Reyna a enregistré deux passes contre le Canada dimanche. John Todd/USSF/Getty Images pour l’USSF

L’entraîneur du Canada, John Herdman, a déclaré qu’il estimait que la préparation était la différence entre les deux équipes à cette occasion, en particulier sur les coups de pied arrêtés, où les États-Unis ont été une menace toute la soirée. Cela a conduit à une plainte concernant un manque de ressources, en l’occurrence le nombre limité de jours de formation qu’il avait avec son équipe. Il a même appelé l’Association canadienne de soccer pour ne pas avoir fait plus pour aider son équipe.

« Nous devons résoudre ce problème financièrement », a déclaré Herdman. « Nous devons prendre au sérieux la victoire d’une Coupe du monde. Lorsque vous jouez à domicile, vous avez une chance de la gagner. Vous avez une chance d’obtenir un quart de finale, une demi-finale, puis de prendre cette route pour la gagner. Nous ne sommes pas sérieux.

« Nous avons amené une Coupe du monde dans notre pays et nous ne voulons pas vraiment la gagner. Vous voyez à quel point notre équipe est proche ce soir. Tactiquement, nous y étions. Chances, tirs, nous y étions. Les marges étaient si serrées ce soir, alors serré. Nous devons devenir réels. Nous devons devenir réels et rapides. «