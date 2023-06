Reyna et Balogun assurent que les États-Unis sont les rois de la Concacaf

L’USMNT a battu le Canada 2-0 lors de la finale de la Concacaf Nations League dimanche. John Todd/USSF/Getty Images pour l’USSF

LAS VEGAS – Les États-Unis ont conservé leur couronne de la Ligue des Nations de la Concacaf dimanche avec une victoire 2-0 sur le Canada grâce aux buts de Chris Richards et Folarin Balogun en première mi-temps.

Richards a mis l’USMNT en tête à la 12e minute, rentrant dans le corner de Giovanni Reyna. Balogun a ensuite doublé l’avantage à la 34e minute avec une finition habile du ballon en profondeur de Reyna qui a dépassé Milan Borjan dans le but du Canada.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Le Canada a fait ce qu’il a pu pour revenir dans le match et a profité d’un solide avantage de 62-38 en possession du ballon. Mais malgré la présence de l’attaquant vedette Alphonso Davies dans de bonnes positions, les visiteurs n’ont pas réussi à faire une brèche dans l’avance américaine. L’entraîneur américain par intérim, BJ Callaghan, s’est retrouvé sur une ligne arrière à cinq et, malgré quelques moments tendus, les hôtes ont pu voir le match et soulever à nouveau le trophée de la Ligue des Nations.

L’honneur revient également à Callaghan. Il s’est retrouvé dans une situation difficile – étant l’intérimaire de l’intérimaire – et a été à la hauteur de ses décisions. Le garder dans l’équipe devrait être une priorité pour Gregg Berhalter lorsqu’il prendra définitivement le relais.

Réaction rapide

1. Les États-Unis réaffirment le rôle des rois de la Concacaf

Il y avait eu beaucoup de discussions avant le match de dimanche pour savoir qui exactement devrait être déclaré roi de la Concacaf. Le Canada avait certainement un argument à faire valoir en leur faveur. Non seulement les Reds ont pris quatre points aux États-Unis lors des qualifications pour la Coupe du monde, mais ils ont également terminé en tête du classement de la Concacaf. Les États-Unis pourraient souligner le fait qu’ils sont champions en titre de la Gold Cup et de la Ligue des Nations, tout en approfondissant la Coupe du monde.

C’est un débat qui continuera sans aucun doute à faire rage, mais sur la base de ce match, les États-Unis ont regardé une coupe (ou deux) au-dessus lorsque le match était incertain. Chaque fois que les États-Unis avançaient en transition en première mi-temps, cela semblait dangereux, surtout lorsque Reyna était sur le ballon. Le mouvement vers le haut a continuellement déconcerté la ligne arrière du Canada, comme en témoignent la course intelligente de Balogun et la finition parfaite du ballon en profondeur de Reyna.

Les coups de pied arrêtés, longtemps un élément de base de l’attaque américaine, étaient également un domaine où il avait un avantage significatif, avec Richards malmenant son homologue canadien Alistair Johnston lui permettant de hocher la tête sur le corner de Reyna à la 12e minute pour donner l’avantage aux États-Unis.

Les États-Unis ont dû absorber beaucoup de pression en seconde période, en particulier avec Reyna expulsée à la mi-temps en raison d’une blessure. Le Canada avait également l’intention d’aller de l’avant étant donné le déficit en première demie, mais n’a pas pu marquer le but qui aurait ajouté de la tension aux derniers instants du match.

Au lieu de cela, le Canada a été laissé pour endurer les railleries de « Stick to hockey! » alors que le jeu se terminait.

Choix de l’éditeur

2. Reyna et Balogun : Le début de quelque chose de spécial ?

De son propre aveu, Balogun n’a pas connu son meilleur match lors de la défaite 3-0 du Mexique jeudi. Mais une partie de cela dépendait de l’endroit et de la façon dont il recevait le ballon. Trop souvent, il a été nourri dos au but au lieu de recevoir le ballon dans les canaux avec de la place pour courir. Cela l’a rendu plus facile à défendre, même s’il a effectué un changement, et a conduit à une performance quelque peu inefficace.

C’était une leçon prise à cœur non seulement par Balogun, mais aussi par Reyna. Les États-Unis ont trouvé leur nouvel attaquant avec de la place pour courir plus souvent, et il était beaucoup plus dangereux, avec le but le meilleur exemple.

Hélas, la performance de Reyna a été écourtée par une blessure au mollet et il a été remplacé en seconde période par Luca de la Torre. Reyna aurait également pu être plus propre sur le ballon, mais ses moments de magie l’ont largement emporté sur ses faux pas et, sur la base de ces deux matchs, il semble avoir trouvé une maison au centre du milieu de terrain. Oh, et s’il vous plaît, laissez Reyna prendre des coups de pied arrêtés à partir de maintenant. La qualité de sa prestation équivalait à une énorme mise à niveau dans ce département. Et le meilleur de tous, il semble qu’une certaine chimie avec Balogun soit en bonne voie d’être établie.

Cela conduit cependant à une question intrigante. Si Tyler Adams, Reyna, Weston McKennie et Yunus Musah sont tous en bonne santé, lequel est assis ? À ce stade, McKennie semble être l’homme étrange, mais ce n’est en aucun cas un slam dunk. À l’avenir, cela dépendra probablement de la santé et de la forme, mais Reyna semble un verrou.

3. Le Canada avec quelques questions à méditer

C’était censé être la soirée de sortie du Canada, un moment pour mettre fin à sa sécheresse de titre en remportant un trophée pour la première fois depuis la Gold Cup 2000. Au lieu de cela, cette attente devra se poursuivre, même si le début de la Gold Cup plus tard ce mois-ci donnera aux Reds une autre opportunité.

En attendant, certains problèmes doivent être résolus. La ligne arrière du Canada semblait absolument déconcertée par le mouvement de l’attaque américaine. À un moment donné à la 41e minute, Scott Kennedy s’est livré à ce qui ne pouvait être décrit que comme un tacle de rugby sur Balogun qui est resté impuni uniquement parce que Reyna courait avec le ballon à ses pieds. Kamal Miller n’a pas beaucoup mieux réussi.

Le manager John Herdman devra également trouver un moyen d’obtenir plus d’aide de Davies. Joe Scally, Brenden Aaronson et Timothy Weah ont tous couru avec le ballon à la star du Bayern Munich, et lorsque Davies en a eu possession, les États-Unis lui ont lancé deux et parfois trois défenseurs, défiant essentiellement quelqu’un d’autre dans la formation canadienne de les battre. Habituellement, la double menace des attaquants Cyle Larin et Jonathan David suffit. Mais cette fois, cela ne s’est pas produit.

Davies s’est relâché à quelques reprises, dont un tir en première mi-temps qui a été bien sauvé par le gardien américain Matt Turner, mais il y avait presque toujours un deuxième défenseur pour arrêter sa progression, et il manquait de produit final lorsqu’il a livré le ballon dans la boîte. C’est un problème auquel les États-Unis ont été confrontés avec Christian Pulisic dans le passé, et le Canada devra trouver sa propre solution. Tajon Buchanan était considéré comme un joueur capable de fournir un certain équilibre, mais il était limité à 30 minutes en tant que remplaçant.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR

Giovanni Reyna, États-Unis : Bien sûr, il n’a joué que 45 minutes, mais il a fait compter son temps sur le terrain, avec deux sublimes passes décisives.

Folarin Balogun, États-Unis : Même au-delà de son but, Balogun a été une menace constante toute la nuit, et l’entente entre lui et ses coéquipiers ne va que s’améliorer.

Chris Richards, États-Unis : En plus de son but, il a rassemblé une ligne arrière américaine qui s’est pliée mais n’a pas rompu. A également aidé à garder Larin et David principalement sous contrôle.

PIRE

Scott Kennedy, Canada : A raté l’une des meilleures occasions de la Croatie et a vu son effort dans la fusillade sauvé par Simon.

Alistair Johnson, Canada : A été mal musclé lors du premier match américain. Il a simplement besoin d’être plus fort dans cette situation. Il a également eu du mal avec le ballon.

Jonathan David, Canada : Un jour où le Canada avait besoin d’une grande performance, il a raté un tir en première mi-temps et un autre en fin de match qui était loin de la cible. Cette dernière miss a résumé une nuit frustrante.

Faits saillants et moments marquants

Richards a ouvert le score dimanche sur un coup de pied arrêté classique de l’USMNT.

CHRIS RICHARDS MARQUE SON PREMIER BUT INTERNATIONAL 🔥 Le @USMNT prendre la tête de la finale de la Concacaf Nations League. 🇺🇸 pic.twitter.com/kjym95pywc – CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) 19 juin 2023

Pour ne pas être en reste, Balogun a également inscrit son premier but international senior.

FOLARIN BALOGUN MARQUE SON PREMIER BUT POUR LE @USMNT DANS SA DEUXIEME APPARITION ! 🇺🇸 🦅 pic.twitter.com/YtrrkRNx8x – CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) 19 juin 2023

Une fois devant, l’USMNT a rarement semblé troublé et a tenu bon pour soulever le trophée de la Ligue des Nations.

🏆LE @USMNT SONT LES CHAMPIONS DE LA LIGUE DES NATIONS DE LA CONCACAF 2023 🏆 pic.twitter.com/sGUV601ORs – CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) 19 juin 2023

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Les États-Unis ont remporté dimanche leur neuvième trophée majeur (7 Gold Cups, deux Concacaf Nations Leagues).

– Le but de Richards à la 12e minute est le plus rapide de tous les matchs de sa carrière. C’est la première fois qu’il marque dans les 30 premières minutes d’un match.

– Le but de Richards était le troisième plus rapide d’un joueur de l’USMNT lors d’une finale au cours des 35 dernières années. Seuls Clint Dempsey (10e minute de la Coupe des Confédérations 2009) et Michael Bradley (8e minute de la Gold Cup 2011) en ont un plus rapide dans cette période.

– Balogun (21 ans) est le deuxième plus jeune joueur à marquer pour l’USMNT lors d’une finale au cours des 35 dernières années depuis Giovanni Reyna, 18 ans, lors de la finale de la Ligue des Nations Concacaf 2021.