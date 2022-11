Reyna des États-Unis en bonne santé malgré l’absence du pays de Galles

AL RAYYAN, Qatar – L’attaquant américain Giovanni Reyna a déclaré qu’il était “à 100%” en bonne santé bien qu’il ait été un remplaçant inutilisé lors du match nul 1-1 de l’équipe contre le Pays de Galles pour ouvrir la Coupe du monde.

Reyna, qui a lutté contre les blessures pendant la majeure partie de l’année dernière, a participé aux trois derniers matchs du Borussia Dortmund avant la pause de la Coupe du monde et a figuré comme un contributeur majeur pour les États-Unis au tournoi.

“Je me sens vraiment bien. Je me sens bien”, a déclaré Reyna. “Je me sens bien. [Coach Gregg Berhalter] n’a pas à me dire pourquoi il ne m’a pas mis ou pourquoi il le fait.”

Berhalter a utilisé ses quatre premiers remplaçants pour insérer le milieu de terrain Brenden Aaronson, l’attaquant Haji Wright, l’arrière droit DeAndre Yedlin et le milieu de terrain Kellyn Acosta, tous avec les États-Unis menant 1-0. Il semblait prêt à remplacer le défenseur central Aaron Long avant que le Pays de Galles n’égalise grâce à un penalty de Gareth Bale à la 82e minute.

Malgré les affirmations de Reyna en pleine santé, Berhalter, qui a fait venir Jordan Morris pour Timothy Weah à la 88e minute, a déclaré qu’il adoptait une approche prudente.

“Cela essayait de le mettre au courant. Je pense qu’il y avait un peu d’étanchéité contre laquelle nous le protégions à Al-Gharafa lors de l’exercice d’entraînement par précaution.” dit Berhalter. “Mais nous l’avons construit et pensons qu’il peut jouer un grand rôle dans ce tournoi. La question est de savoir quand. Espérons que vendredi, il aura une autre longueur d’avance.”

Les États-Unis ont trois jours de congé avant d’affronter l’Angleterre, leader du groupe, vendredi après que les Three Lions ont ouvert leur tournoi plus tôt lundi avec une victoire catégorique 6-2 contre l’Iran qui prend le contrôle du groupe B.

Le milieu de terrain américain Giovanni Reyna, milieu, était un remplaçant inutilisé lors du match nul d’ouverture de la Coupe du monde de son équipe avec le Pays de Galles. Getty Images

Le capitaine américain Tyler Adams a également déclaré que Reyna était prête à jouer contre le Pays de Galles et qu’elle était optimiste quant à son impact contre l’Angleterre.

“Nous savons l’impact qu’il peut avoir lorsqu’il entre dans des matchs et lorsqu’il en a l’occasion”, a déclaré Adams. “Alors, quand il aura sa chance, il la saisira.”

Plusieurs joueurs aux États-Unis ont exprimé leur déception de partir avec le match nul après avoir mené pendant la majeure partie du match, mais étaient généralement satisfaits de la performance globale.

“Les choses changent très rapidement dans le football”, a déclaré Adams. “De toute évidence, vous devez changer de vitesse, récupérer le plus rapidement possible pour un prochain gros match. Nous savons à quel point l’Angleterre va avoir de la qualité. Mais encore une fois, nous pensons que nous nous battons bien contre eux.

“Nous avons une équipe athlétique. Nous pensons que contre le ballon, nous sommes parfois vraiment dominants. Vous l’avez vu ce soir avec notre contre-pression et comment nous sommes capables de créer beaucoup de moments de transition.”

Lorsqu’on lui a demandé si son équipe aurait le temps de récupérer avant le match contre l’Angleterre, Berhalter a déclaré que jouer l’un des favoris du tournoi était la seule motivation dont les États-Unis auraient besoin.

“Vous jouez contre l’Angleterre, c’est la récupération là-bas, vous pouvez affronter l’une des équipes que nous pensons être l’une des favorites du tournoi”, a déclaré Berhalter. “Le chemin à parcourir est le prochain match. C’est un chemin assez court.”