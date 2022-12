Reyna des États-Unis a surpris que les retombées de la Coupe du monde ne soient pas conservées “en interne”

Le milieu de terrain américain Giovanni Reyna s’est rendu sur Instagram lundi pour qualifier les informations selon lesquelles il aurait failli être renvoyé de la Coupe du monde de “hautement fictives”, ajoutant qu’il était déçu que les détails concernant sa participation au Qatar n’aient pas été conservés “en interne”.

Dimanche, les commentaires que le manager Gregg Berhalter avait faits lors d’une conférence mardi sont sortis, révélant que Reyna avait montré un manque d’effort à l’entraînement et lors d’un match amical avant la Coupe du monde et avait été invitée à s’excuser auprès de l’équipe pour son comportement dans les jours. menant au tournoi.

Reyna, qui n’a pas commencé un match pour les États-Unis mais a disputé toute la seconde moitié de leur défaite 3-1 contre les Pays-Bas en huitièmes de finale, a écrit sur Instagram qu’il espérait que ce qui s’était passé à la Coupe du monde resterait privé, mais qu’il s’était senti obligé de répondre après que plusieurs rapports aux États-Unis aient détaillé les raisons de son manque de temps de jeu, qui “reflètent mon professionnalisme et mon caractère”.

“Je suis déçu qu’il y ait une couverture continue de cette affaire (ainsi que certaines versions hautement fictives des événements) et extrêmement surpris que quiconque dans l’équipe masculine des États-Unis y contribue”, a écrit Reyna lundi. “L’entraîneur Berhalter a toujours dit que les problèmes qui surgissent avec l’équipe resteront” en interne “afin que nous puissions nous concentrer sur l’unité et les progrès de l’équipe.”

Le message a ajouté que Berhalter avait dit à Reyna avant la Coupe du monde que son rôle dans le tournoi serait “très limité” et qu’il était dévasté par la nouvelle et ne l’avait pas bien gérée.

“Je suis aussi une personne très émotive, et je reconnais pleinement que j’ai laissé mes émotions prendre le dessus sur moi et affecter mon entraînement et mon comportement pendant quelques jours après avoir appris mon rôle limité”, a ajouté Reyna. “Je me suis excusé auprès de mes coéquipiers et de mon entraîneur pour cela, et on m’a dit que j’étais pardonné. Par la suite, j’ai secoué ma déception et j’ai tout donné sur et en dehors du terrain.”

S’exprimant lors du Sommet sur le leadership moral de l’Institut HOW pour la société à New York mardi, Berhalter a déclaré en partie qu’il “avait un joueur qui ne répondait clairement pas aux attentes sur et en dehors du terrain” et qu’il a fallu une intervention du personnel d’entraîneurs, ainsi que des excuses aux coéquipiers, pour remettre le joueur dans les bonnes grâces de l’équipe. Bien que Berhalter n’ait pas mentionné le nom du joueur, des sources ont identifié plus tard le joueur comme étant Reyna, l’entraîneur américain ayant déclaré dimanche à ESPN que la présentation à New York était censée être confidentielle.

Avant le premier match – un match nul 1-1 contre le Pays de Galles – dans lequel Reyna était un remplaçant inutilisé, Berhalter a déclaré que Reyna souffrait de “certaines tensions”, bien que Reyna ait déclaré après le match qu’il était “à 100%”.

C’est peu de temps après que Reyna a été confrontée à des entraîneurs et à des coéquipiers et s’est finalement excusée, tandis que son statut a continué d’être un sujet de discussion pour le reste du tournoi.

Reyna a terminé sa publication sur Instagram lundi avec le commentaire suivant : “J’aime mon équipe, j’aime représenter mon pays, et je me concentre maintenant uniquement sur l’amélioration et la croissance en tant que footballeur et personne.

“J’espère qu’à l’avenir, chaque personne impliquée dans le football américain se concentrera uniquement sur ce qui est dans le meilleur intérêt de l’équipe nationale masculine afin que nous puissions connaître un grand succès à la Coupe du monde en 2026.”