Reyna a reçu des assurances de l’USMNT après la réembauche de Berhalter

Malgré le drame entourant le manque de temps de jeu avec les États-Unis lors de la Coupe du monde 2022, Giovanni Reyna a une chose dont il n’aura pas à se soucier à l’avenir : son avenir avec l’équipe nationale.

Reyna, 20 ans, a joué un rôle clé pour l’USMNT lors de sa victoire dans la Concacaf Nations League en juin et le directeur sportif de l’US Soccer a déclaré après la victoire en demi-finale contre le Mexique que sa place à long terme dans l’équipe était garantie.

« J’ai parlé avec Matt Crocker à Las Vegas après le match contre le Mexique », a déclaré Reyna à Derek Rae d’ESPN. « Il a dit que j’aurai un rôle important dans le programme pendant de nombreuses années à venir.

« Mon travail est de continuer à m’améliorer sur le terrain et d’aider l’équipe à gagner. »

Le milieu de terrain du Borussia Dortmund n’a disputé que deux matchs pour les États-Unis au Qatar – sortant du banc lors d’un match nul contre l’Angleterre et lors de la défaite à élimination directe contre les Pays-Bas – et a été au centre d’une controverse impliquant ses parents, Claudio et Danielle, et le manager Gregg Berhalter sur son manque de minutes.

Berhalter, dont le contrat a expiré après la Coupe du monde et a depuis été réembauché par les États-Unis après des intérims par Anthony Hudson et, plus récemment, BJ Callaghan à la Gold Cup, a admis qu’il y avait du travail à faire pour réparer la relation entre le joueur et l’entraîneur.

« Je reconnaîtrais certainement qu’il y a du travail à faire, et Gio est un joueur important de cette équipe », a déclaré Berhalter en juin lors de sa première conférence de presse après avoir été réembauché. « C’est un individu extrêmement talentueux, et j’ai l’obligation et l’engagement de l’entraîner comme j’entraîne tous les autres joueurs, et je veux tirer le meilleur de lui. »

Pour l’instant, Reyna se recentre sur la prochaine saison de Bundesliga avec Dortmund après que son équipe ait perdu le titre face au Bayern Munich le dernier jour de la saison.

« La fin de saison a été difficile pour tous ceux qui sont liés au club », a déclaré Reyna. « Nous savons à quel point nous étions proches et c’était tellement décevant de ne pas le faire. L’expérience nous a appris que nous avons le potentiel de gagner des trophées et nous a tous rendus plus forts alors que nous attendons avec impatience la saison à venir. »

Les États-Unis accueillent la Copa America en 2024 et co-organisent la Coupe du monde en 2026 avec le Mexique et le Canada, et bien que Reyna ait déclaré qu’il ne pouvait pas garantir les résultats, il sait au moins qu’il jouera un rôle majeur.

« La Copa America aux États-Unis sera une expérience formidable pour notre équipe alors que nous continuons à progresser », a déclaré Reyna. « Nous devons élever nos attentes. Il n’y a aucune raison pour que nous ne concourions pas pour le trophée devant nos fans dans notre pays. C’est la mentalité. »

Reyna et Dortmund ont des matchs de pré-saison à venir contre les San Diego Loyal, Manchester United et Chelsea – tous aux États-Unis – et commenceront le match de Bundesliga le 19 août au Signal Iduna Park contre le FC Cologne.