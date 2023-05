Rey Mysterio et Santos Escobar battent les Usos dans l’événement principal de la nuit

La dernière édition de WWE SmackDown a été titrée par la rencontre verbale de Kevin Owens et Sami Zayn avec Solo Sikoa et le champion universel incontesté de la WWE Roman Reigns. Owens et Zayn devraient participer au combat du championnat par équipe incontesté de la WWE lors de la Nuit des champions le 27 mai.

Les Usos, quant à eux, ont participé à un combat contre Rey Mysterio et Santos Escobar hier soir. Pretty Deadly a également fait sa première apparition sur SmackDown depuis son recrutement dans la marque. Ils se sont affrontés avec The Brawling Brutes lors de l’épisode de WWE SmackDown de cette semaine.

Dans le segment féminin, Asuka a affronté Zelina Vega vendredi.

Les Brawling Brutes contre Pretty Deadly

Kit Wilson et Elton Prince de Pretty Deadly ont proposé un superbe spectacle sur le ring pour vaincre The Brawling Brutes comprenant Ridge Holland et Butch. La victoire n’a cependant pas été exempte de tromperie. L’arbitre du match était un peu distrait, ce qui a permis à Pretty Deadly de retirer un lait renversé pour que la broche gagne.

Zelina Vega contre Asuka

Asuka a scénarisé un retour tardif pour battre Zelina Vega lors de Friday Night SmackDown. Asuka a laissé tomber Vega dans le Asuka Lock pour que la soumission sorte victorieuse la nuit dernière.

The Street Profits contre LA Knight et Rick Boogs

Montez Ford et Angelo Dawkins de The Street Profits ont affronté hier l’équipe de LA Knight et Rick Boogs. Knight avait affirmé qu’il pouvait continuer à remporter l’or par équipe avec n’importe qui en tant que partenaire. Mais son affirmation audacieuse ne s’est pas terminée sur une note douce lors du SmackDown de cette semaine. Knight n’a rien fait de productif alors que The Street Profits a remporté une victoire convaincante. Ford a proposé un Frogsplash sur Boogs pour gagner une épingle pour la victoire.

Alba Fyre et Isla Dawn contre Valentina Feroz et Yulisa Leon

Les débutantes et championnes par équipe féminine NXT Alba Fyre et Isla Dawn sont sorties hier soir pour affronter le partenariat de Valentina Feroz et Yulisa Leon. Fyre et Dawn ont produit une performance sublime pour décrocher une victoire retentissante.

Les Usos contre le LWO

Jimmy et Jey Uso de The Usos ont participé à l’événement principal de la nuit d’hier. Les frères Uso se sont affrontés dans une bataille contre Santos Escobar du LWO et le Temple de la renommée de la WWE 2023 Rey Mysterio. Jimmy et Jey ont proposé un spectacle solide, mais ce n’était pas suffisant pour remporter une victoire. Santos et Rey ont fini par sortir victorieux, grâce à l’intervention de Kevin Owens et Sami Zayn.