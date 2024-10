Rey Mysterio démasqué lors du 30/09 WWE RAW

Rey Mysterio est le plus grand masque de tous les temps, un statut qu’il a acquis après des décennies de travail sur le ring. Il a déjà été démasqué et repéré en public sans son visage couvert, mais le WWE Hall of Famer a perdu son masque cette semaine lors d’un match controversé.

Le 30 septembre à WWE RAW, Xavier Woods et Rey Mysterio ont eu un match en simple. Ce concours a continué à approfondir le scénario en cours de Woods, où il montre un peu de frustration et des caractéristiques de talon.

À la fin du match, Rey Mysterio a réussi à échapper à Woods et à le frapper avec un ouragan, ce qui a envoyé Woods s’écraser dans les cordes. Rey s’est préparé pour un 619, mais Woods l’a esquivé juste à temps. Saisissant l’occasion, Woods a retiré le masque de Rey et l’a enroulé pour la victoire. Ce fut un moment assez choquant, et Woods a semblé très surpris de remporter la victoire de cette manière également.

Une fois le match terminé, Kofi Kingston a clairement indiqué que ce n’était pas casher que Woods gagne comme il l’a fait, mais ils l’ont rapidement dépassé. Woods voulait juste se vanter d’avoir battu un membre du Temple de la renommée de la WWE comme Mysterio.

Kofi Kingston a ensuite déclaré que Jey Uso lui avait proposé un match pour le titre IC la semaine prochaine, mais il l’a refusé. Au lieu de cela, Woods obtient le match. Xavier en était très content, car il pense pouvoir battre Jey Uso.

Xavier Woods s’apprête à tourner le talon, et cela pourrait être un gros problème. Il affrontera également Jey Uso pour le titre IC lors du WWE RAW du 7 octobre. Seul le temps nous dira quelle sera la suite pour lui.