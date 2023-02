Rey Mysterio a rejoint Xavier Woods et Kofi Kingston de The New Day lors du NASCAR Clash lors de l’événement promotionnel du Coliseum lorsque Dominik Mysterio, Finn Bálor et Damian Priest de The Judgment Day se sont présentés et ont incité le duo père fils à s’engager dans leur propre course.



IL Y A 3 MINUTES・WWE Friday Night Smackdown・4:05